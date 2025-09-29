Barshi News : बार्शी-परांडा रस्त्यावर कत्तलखान्यात जाणाऱ्या ३० पशूंची सुटका, ४ मृत्यूमुखी; ३० पशूंना नवकार गोशाळेत केले दाखल

बार्शी : बार्शी-परांडा रस्त्यावरुन पीकअप टेम्पोमधून कत्तलीसाठी जनावरे जात असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना समजताच पोलिसांसह गोरक्षकांनी सापळा रचून टेम्पो अडवताच ३० जर्सी गाईचे वासरे,एक म्हशीचे रेडकू तर ४ वासरे मयत आढळले असून टेम्पो चालक,त्याचे साथीदारावर बार्शी तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..पीकअप क्रमांक एम.एच.४२ एम ४९०१ चा चालक व साथीदार अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत पोलिस राहुल बोंदर यांनी फिर्याद दाखल केली ही घटना रविवार(ता. २८)रोजी रात्री आठच्या दरम्यान घडली.शहरात पांढऱ्या रंगाच्या पीकअपमधून जनावरे परांडा दिशेने जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळताच पोलिस व गोरक्षक सुमित नवले,खंडू जाधव,किशोर आकसकर,समर्थ तुपे हिंगणगाव पाटीजवळ थांबले असता पीक अप येताना दिसला..Pune News : ओढे-नाल्यांतील अडथळ्यांकडे काणाडोळा; पूरस्थिती पाहणी अहवालातील निष्कर्षांची दखल घेण्याबाबत महापालिकेची उदासीनता.चालकासह साथीदारांना संशय आल्याने त्यांनी टेम्पो हिंगणगाव फाट्यावरुन आतमध्ये घेऊन गेले त्यावेळी आम्ही पाठलाग करीत असल्याचे दिसताच रस्त्याच्या कडेला टेम्पो थांबवून अंधाराचा फायदा घेत पळून गेले.टेम्पोचा फाळका उघडूून पाहिला असता ३४ जर्सी गाईची वासरे,एक म्हशीचे रेडकू दाटीवाटीने भरलेले होते अरुंद जागेत वेदना होईल असे मुसक्या आवळून बांधले होते त्यापैकी गाईची चार वासरे मृत अवस्थेत दिसली..तीस वासरांना नवकार गोशाळा अलिपूर(ता.बार्शी)येथे सोडण्यात आले चार वासरांच्या मृत्यूस कारणीभूत तसेच प्राण्यांचा छळ प्रतिबंधक अधिनियम,महाराष्ट्र पशूंसंवर्धन कायदा यासह अन्य कलमांन्वये गुन्हा दाखल झाला असून पसार झालेल्यांचा शोध पोलिस घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.