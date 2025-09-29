सोलापूर

Barshi News : बार्शी-परांडा रस्त्यावर कत्तलखान्यात जाणाऱ्या ३० पशूंची सुटका, ४ मृत्यूमुखी; ३० पशूंना नवकार गोशाळेत केले दाखल

Barshi Police : बार्शी-परांडा रस्त्यावर बेकायदेशीर जनावर वाहतूक पकडली; ३० गाईचे वासरे आणि मृत जनावरे सापडल्याने पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.
"Illegal Cattle Transport Caught in Barshi: 30 Cow Calves & Others Found Dead"

"Illegal Cattle Transport Caught in Barshi: 30 Cow Calves & Others Found Dead"

Sakal

प्रशांत काळे
Updated on

बार्शी : बार्शी-परांडा रस्त्यावरुन पीकअप टेम्पोमधून कत्तलीसाठी जनावरे जात असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना समजताच पोलिसांसह गोरक्षकांनी सापळा रचून टेम्पो अडवताच ३० जर्सी गाईचे वासरे,एक म्हशीचे रेडकू तर ४ वासरे मयत आढळले असून टेम्पो चालक,त्याचे साथीदारावर बार्शी तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
animal
barshi
Animal Smuggling
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com