Barshi Crime : बार्शीतील 'त्या' महिलेचा अनैतिक संबंधातून खून; संशयित आरोपीस आठ दिवस पोलिस कोठडी

बार्शी - शहरातील उपळाई रोड, शेंडगे प्लॉट येथे फार्मसिस्टची नोकरी करणाऱ्या महिलेचा भरदिवसा राहते घरी स्वयंपाकघरात ओढणीने गळा आवळून, चाकूने चेहऱ्यावर वार करुन खून केल्याप्रकरणी स्वतःहून पोलिस ठाण्यात हजर झालेल्यास पोलिसांनी अटक करुन न्यायालयाल उभे केले असता न्यायदंडाधिकारी गायत्री पाटील यांनी १० नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली..केतन प्रकाश जैन (वय-३४, रा. बार्शी) असे पोलिस कोठडी मिळालेल्या संशयित आरोपीचे नाव आहे, पती बालाजी निरफळ यांनी फिर्याद दाखल केली पूनम निरफळ (वय-३८) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे..फिर्यादीत म्हटले आहे की, बार्शीत २०१४ पासून सासरे जयप्रकाश यांचे घरीच राहत आहे. माझे सोबत पत्नी पूनम, मुलगा ओमसाई (वय-१२ वर्षे), सासरे जयप्रकाश रोडे, सासू सुनिता असे एकत्रित राहण्यास आहे. पत्रकार असून पत्रकारिताचे धाराशिव जिल्हा कार्याक्षित्र आहे. त्यामुळे माझे सतत बार्शी ते धाराशिव जाणे येणे असते..मागील पाच-सहा वर्षापूर्वी पूनमचा मोबाईल पाहिला होता. त्यामध्ये केतन जैन समवेत एकमेकांना पाठविलेले मेसेज होते. त्यामुळे माझी खात्री झाली की, केतन जैन याच्यासोबत माझी पत्नी पुनम हिचे अनैतिक संबंध होते. केतन जैन व पुनम यांच्यात अनैतिक संबंधातून झालेल्या वादातून पुनम हीस केतन याने कोणत्यातरी धारदार शस्त्राने वार करून जीवे ठार मारले..घटनेबाबत पोलिसांना कळविण्याचा विचार करत असतानाच काही अवधीतच पोलिस आले घरामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी सीसीटीव्ही फुटेज असून त्याचे अक्सेस मेव्हणा प्रसाद रोडेच्या मोबाईलमध्ये दिसतात प्रसाद यास कॉल करून सी.सी.टी.व्ही. फुटेज मागवून पाहिले असता त्यामध्ये माझ्या घराच्या किचनमधून माझ्या ओळखीचा केतन जैन संशयीतरित्या बाहेर आल्याचे दिसून आला..त्यानंतर माझा मुलगा ओमसाई याने मला सांगितले की, तुम्ही घरी नसताना केतन आपल्या घरी वारंवार येत होता, तो शिवीगाळ तसेच मारहाण करीत होता, मला माहित होते. परंतु आईने मला सांगितले होते की, याबाबत तु कोणाला काही एक सांगू नकोस, नाहीतर मी तुला बोलणार नाही, म्हणून मी आजपर्यंत कोणाला काही एक सांगितले नाही असे म्हटले आहे..