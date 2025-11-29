Solapur News : चंपाषष्टी उत्सवातच कलह; मालवंडीत दोन गटात मारहाण; दहा जणांविरोधात गुन्हा!

बार्शी : मालवंडी(ता.बार्शी)येथे खंडोबा मंदिरात नवरात्र महोत्सव समारोप प्रसंगी चंपाषष्टीनिमित्त रात्री उशिरापर्यंत वाघ्या-मुरळीचा कार्यक्रम सुरु असताना मंदिरात दर्शनासाठी दोन्ही कुटुंबातील आले असताना मंदिर परिसरात छेडछाडीच्या कारणावरुन दोन गटात हाणामारी झाली असून कार्यक्रम सुरु असल्याने ओरडण्याचा आवाज ऐकू आला नाही,हाणामारीत दोन जण जखमी झाले असून त्यांचेवर शहरात खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत दोन्ही गटांनी परस्पर विरोधात बार्शी तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले आहेत. .एका गटातील महेश होनमाने,मारुती काटे,पृथ्वीराज काटे, विशाल बारंगुळे,प्रमोद पाटील अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत फिर्याद जखमी झालेल्या सज्जन थोरात यांनी दिली. दुसऱ्या गटातील सज्जन थोरात,पांडा सलगर,महादेव थोरात,अनिल थोरात,संदेश थोरात अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत फिर्याद शोभा काटे यांनी यांनी दिली मारुती काटे जखमी असून दोन्ही जखमींवर शहरातील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत ही घटना गुरुवार(ता.२७)रोजी रात्री साडेदहा वाजता घडली..Solapur Election : मंगळवेढा नगरपालिका निवडणूक आयोगाचे उत्तर न आल्याने प्रशासनासह उमेदवाराचा जीव टांगणीला!.दोन्ही घटनांच्या फिर्यादीत म्हटले आहे की,खंडोबा मंदिरात दर्शनासाठी गेलो होतो त्यावेळी तेथे वाघ्या-मुरळी कार्यक्रम सुरु होता मंदिर परिसरात स्पीकरचा आवाज मोठा होता त्यामुळे इतरांना समजले नाही त्यावेळी परिसरात महिलांच्या छेडछाडीवरुन दोन्ही गटात हाणामारी झाली हाणामारीत दोघे जखमी झाले दोन्ही गटांनी एकमेकांना धमकी दिली असे फिर्यादीत म्हटले आहे पोलिस हवालदार गवळी,पोलिस नामदार कावळे तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.