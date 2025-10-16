Barshi Fraud : पोकलेन मशिन खरेदीतून भागीदारीत व्यवसायाचे अमिष दाखवूून मुंबईच्या व्यापाऱ्याची १२ लाखांची बार्शीत फसवणूक

बार्शी : मुंबईमध्ये पाण्याच्या बाटलीचा व्यवसाय करणाऱ्या अन् बार्शीचा सुपुत्र असलेल्या व्यापाऱ्यास नागोबाचीवाडी(ता.बार्शी)येथील नातेवाईकाच्याच माध्यमातून एकाने आपण पोकलेन मशिनचा व्यवसाय भागीदारीमध्ये करु असे अमिष दाखवून बारा लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात एक जणाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे..संशयित अश्विनकुमार श्रीधर भिल्ला(रा.सुभाषनगर)असे फसवणूक केलेल्या व्यक्तीचे नाव आहे विठ्ठल दामोदर आहेर(रा. आझादनगर,एलबीएस मार्ग,साईबाबा मंदीर घाटकोपर,वेस्ट मुंबई) यांनी फिर्याद दाखल केली ही घटना २०२० ते २०२३ दरम्यान घडली.नागोबाचीवाडी(ता.बार्शी)येथील साडूचा मुलगा आकाश बारंगुळे याने अश्विनकुमार भल्ला याची ओळख जगदाळे मामा हॉस्पीटल कॅन्टीनमध्ये करुन दिली पोकलेनची कामे कमीशनवर करुन देतात,विश्वासू आहे,माझ्या विहिरीचे काम केले आहे तुमची इच्छा असेल तर करा असे सांगितले..Sinnar Crime : भाजीत शाम्पूचे पाणी टाकल्याने वाद; नांदूरशिंगोटे येथे बांधकाम मजुराचा खून.भिल्ला याचा संपर्क वाढला,भागीदारीत पोकलेन मशिन खरेदी करण्याचे ठरले,मशिनसाठी किमान रक्कम १२ लाख रुपये दोघांत देण्याचे ठरले पण त्याचेकडे काहींच पैसे नाहीत असे त्याने सांगितले त्यानुसार मी समर्थ सहकारी बँक सोलापूर येथे आरटीजीएस करुन ५ लाख ५५ हजार रुपये पाठवले.पत्नी,आकाश बारंगुळे,विक्रांत यादव,राजेंद्र बारंगुळे यांचे समवेत सोनेतारण,उसने पैसे घेऊन सहा लाख रुपये रोख दिले पलोड एन्टरप्राइजेस बुलढाणा येथे मशिन खरेदीसाठी आरटीजीएस केले असल्याचे भल्ला याने सांगितले..तीन महिने वाट पहावी लागेल असे सांगत त्याने सहा महिने गेले तरी काहीं सांगेना त्याचे घरी गेलो असता मेहकर(जि. बुलढाणा)येथे समृद्धी मार्गावर भाडेतत्वावर मशीन असल्याचे सांगितले त्यावेळी खासगी वाहन करुन तेथे गेलो असता मशिन दिसून आले नाही तेथे त्याने नागपूर येथे मशिन असल्याचे सांगितले.भल्ला यांस बार्शीत आल्यानंतर आमचे पैसे परत दे म्हटले असता त्याने दोन महिन्यांत देतो असे सांगून पाच धनादेश दिले,भावाचा एक दिला पण ३ लाख ८० हजार रुपयांचा धनादेश रक्कम नसल्याने बँकेतून परत आला फसवणूक झाली असे फिर्यादीत म्हटले आहे तपास सहायक पोलिस निरीक्षक प्रदीप झालटे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.