सोलापूर

Barshi Fraud : पोकलेन मशिन खरेदीतून भागीदारीत व्यवसायाचे अमिष दाखवूून मुंबईच्या व्यापाऱ्याची १२ लाखांची बार्शीत फसवणूक

The Partnership Deception: Lured into Poclain Business : मुंबईत पाण्याच्या बाटलीचा व्यवसाय करणाऱ्या बार्शीच्या व्यापाऱ्याला (विठ्ठल आहेर) नागोबाचीवाडी येथील नातेवाईकाच्या ओळखीने अश्विनकुमार श्रीधर भिल्ला याने पोकलेन मशिनच्या भागीदारीचे आमिष दाखवून २०२० ते २०२३ दरम्यान १२ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बार्शी शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
Businessman Loses ₹12 Lakh in a Poclain Machine Partnership After Being Introduced by a Relative

Businessman Loses ₹12 Lakh in a Poclain Machine Partnership After Being Introduced by a Relative

Sakal

प्रशांत काळे
Updated on

बार्शी : मुंबईमध्ये पाण्याच्या बाटलीचा व्यवसाय करणाऱ्या अन् बार्शीचा सुपुत्र असलेल्या व्यापाऱ्यास नागोबाचीवाडी(ता.बार्शी)येथील नातेवाईकाच्याच माध्यमातून एकाने आपण पोकलेन मशिनचा व्यवसाय भागीदारीमध्ये करु असे अमिष दाखवून बारा लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात एक जणाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
Business
barshi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com