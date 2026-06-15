सोलापूर

Solapur: भाळवणीत जुगार अड्यावर धाड,3 लाख 63 हजाराचा ऐवज हस्तगत

Police Raid on Gambling Den in Bhalwani: भाळवणीतील जुगार अड्ड्यावर मंगळवेढा पोलिसांची धाड. 3.63 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करत 7 जणांना ताब्यात घेण्यात आले. जुगार अड्डा, पोलिस कारवाई आणि मुद्देमाल जप्तीची सविस्तर माहिती.
Akola

Akola

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हुकूम मुलाणी

मंगळवेढा: तालुक्यातील भाळवणी येथील कट्यावर सुरू असलेल्या जुगार अड्ड्यावर पोलिसांनी टाकलेल्या धाडीत ७ जणांना ताब्यात घेत दुचाकी,मोबाईल,रोख रकमेसह 3 लाख 63 हजार 680 रुपयेचा मुद्देमाल जप्त केला असून,

Loading content, please wait...
Akola
Gambling
Police Raid
police raid gambling den