Bhima River Farmers: भिमा नदीत पाणी सोडूनही वीज नाही; संतप्त नदीकाठच्या शेतकऱ्यांची ‘आठ तास वीज नसेल तर पाणीही नको’ अशी सोशल मीडियातून हाक

मंगळवेढा : सध्या भिमा नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडल्याने नदी दुथडी भरून वाहत आहे मात्र नदीपात्रावर अवलंबून असलेल्या शेतीतील पिकाला पाणी देण्यासाठी वीज मिळत नसल्यामुळे संतप्त नदीकाठच्या शेतकऱ्यांनी आठ तास वीज द्यायची असेल तर नदीत पाणी सोडा अन्यथा सोडू नका अशी संतप्त प्रतिक्रिया सोशल मीडिया माध्यमातून व्यक्त केली..उजनी धरणात पाणी असताना उन्हाळ्यात ऐनवेळी नदीकाठच्या पिकाला पाणी न दिल्यामुळे नदीकाठच्या शेतकऱ्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.नदीपात्रात पाणी सोडावे म्हणून सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसह लोकप्रतिनिधीनी आपापल्या नेत्याकडे व प्रशासनाकडे पाणी सोडण्याची विनंती केली मात्र प्रशासनाने फारसे गांभीर्याने घेतले नाही. शेवटी उशिरा पाणी सोडले मात्र वीज पुरवठा खंडित केला अशा परिस्थितीत यंदा मान्सून पावसाने तालुक्यात अद्याप दमदार हजेरी लावली नाही मात्र उजनी व वीर धरणाच्या लाभक्षेत्रात पुरेशा प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे उजनीची वाटचाल शंभरीकडे सुरू आहे अशा परिस्थितीत नदीपात्रातून पाणी सोडण्यात आले. दरम्यान पावसाळ्याच्या दिवसात भीमा नदी पात्राल बंदय्राचे धारे ही पावसाळा संपेपर्यंत काढून ठेवलेले असतात. त्यामुळे नदीपात्रात पाणी सोडणे बंद केले की पात्र पुन्हा कोरडे पडते मात्र ते सोडलेले पाणी शेती पिकाला मिळावा म्हणून वीजपुरवठा पुन्हा आठ तासाचा करावा अशी मागणी आ.समाधान आवताडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली तर खा.प्रणिती शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली मात्र प्रशासनाने फारसे गंभीर्याने घेतलेले नाही त्यामुळे सध्या नदीपात्रात पाणी असूनही नदीकाठची पिके जळून चालली आहेत तर दुसऱ्या बाजूला नदीपात्रात पुन्हा आज संध्याकाळपासून 25 हजाराचा विसर्ग सोडण्यात आला. वीर आणि उजनी धरणातून सोडलेल्या पाण्यामुळे नदी पात्रातून वाहत झालेले पाणी शेतकऱ्यांना हताशपणे बघण्याची वेळ आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या भावना लोकप्रतिनिधीने मागणी करून देखील प्रशासन गांभीर्याने घेत नसेल नसल्याने संतप्त झालेल्या आपल्या भावना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यक्त केल्या..ऐन पावसाळ्यात लाईट कपाती कश्यासाठी चालु आहे हे न सुठलेल कोडं आहे, सत्ताधारी पक्षाचे आमदार दोन वेळा विधानसभेत व एकदा शासकीय कार्यक्रमात जाहीर सभेत विजेचा प्रश्न उपस्थित करून नाराजी व्यक्त केली. चालु वर्षी वाळू ठेकेदारा़चे नुकसान होऊ नये म्हणून घेतलेली भुमिकेने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले आता दिल्लीसारखे अंदोलन करून शिक्षणमंत्र्याचा राजीनामा घ्यायला भाग पाडले त्या पध्दतीची भूमिका घेण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आणू नये.अनिल बिराजदार, शेतकरी सिद्धापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.