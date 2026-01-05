सोलापूर

Mangalwedha Political : निवडणूक जाहीर होण्याआधीच भोसे गटात उमेदवारीसाठी चुरस; राजकीय हालचालींना वेग!

Local Body Elections : निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच भोसे जिल्हा परिषद गटात इच्छुकांची संख्या वाढताना दिसत असून राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. मात्र या गटातील मूलभूत प्रश्नांकडे सर्वच पक्षांचे दुर्लक्ष होत असल्याची चर्चा आहे.
हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा : तालुक्यात सर्वाधिक मतदार असलेल्या भोसे जिल्हा परिषद गटात निवडणूक जाहीर होण्याआधी निवडणूक लढवण्यासाठी लढवण्यासाठी सध्या अनेक नावे चर्चेत येत आहेत मात्र या गटातील मूळ प्रश्न मात्र या निमित्ताने सोयीस्कर त्या बाजूला पडत आहे.

