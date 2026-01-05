Mangalwedha Political : निवडणूक जाहीर होण्याआधीच भोसे गटात उमेदवारीसाठी चुरस; राजकीय हालचालींना वेग!

मंगळवेढा : तालुक्यात सर्वाधिक मतदार असलेल्या भोसे जिल्हा परिषद गटात निवडणूक जाहीर होण्याआधी निवडणूक लढवण्यासाठी लढवण्यासाठी सध्या अनेक नावे चर्चेत येत आहेत मात्र या गटातील मूळ प्रश्न मात्र या निमित्ताने सोयीस्कर त्या बाजूला पडत आहे. .मागील जिल्हा परिषद निवडणुकीत रामचंद्र जाधव, दिलीप चव्हाण आणि नामदेव जानकर यांच्या तिरंगी झाली त्यामध्ये दिलीप चव्हाण यांचा निसटता विजय झाला होता या गटामध्ये सर्वाधिक मतदार हे धनगर समाजाचे असताना देखील जातीय समीकरणाचा प्रभाव या गटांमध्ये पडला नव्हता 44 हजार 856 मतदार असून मतदार असलेल्या या गटाकडे मतदार संघातील संभाव्य इच्छुका बरोबर बाहेरील बाहेरून अनेक जण या गटातून जिल्हा परिषद सदस्य होण्यासाठी चाचपणी करीत आहेत..भिवंडीत रणधुमाळी सुरू.हा जिल्हा परिषद गट स्व. भारत भालके यांचा बालेकिल्ला मानला जात होता परंतु गेल्या विधानसभा निवडणुकीत या गटातील बहुतांश गावे आ समाधान आवताडे यांच्या पाठीशी राहिली. निवडणुकीच्या निकालानंतर भालके समर्थक नितीन पाटील आणि गुलाब थोरबोले हे देखील आमदार गोटात दाखल झाले. कार्यकर्त्यांची निवडणूक असल्याने या निवडणुकीत आ समाधान आवताडे आपला जनाधार कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने सक्षम समर्थकांना संधी देऊन त्याच्या विजयासाठी प्रयत्न करतील. .तर भागीरथ भालके हा आपला जनाधार पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत मात्र विधानसभा निवडणूक लढवलेले अनिल सावंत हे देखील या गटातून निवडणूक लढवण्यासाठी सर्वे करीत आहेत. खा.प्रणिती शिंदे यांनी पक्षीय चिन्हावर निवडणूक लढवा असे संकेत कार्यकर्त्यांना दिल्यामुळे काँग्रेसचे राज्यसचिव अॅड रविकिरण कोळेकर हे देखील चाचपणी करीत आहेत.स्व. भारत भालके यांचे समर्थक दामाजी संचालक बसवराज पाटील हे निवडणूक लढवण्यासाठी दावेदार आहेत मात्र सर्वांच्या चर्चेतून निवडणूक लढवण्यावर असल्याचे त्यांनी सांगितले तर भाजपकडे सध्या प्रबळ उमेदवार नसल्यामुळे माजी सभापती प्रदीप खांडेकर यांना या गटातून निवडणूक लढवण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. .महायुतीचा मित्र पक्ष असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेसने देखील ही या गटातून निवडणूक लढवण्याचा दावा जिल्हा कार्याध्यक्ष रामेश्वर मासाळ यांनी व्यक्त केला. अनिल सावंत यांनी पंढरपूर व मंगळवेढा नगरपालिकेच्या निवडणुकीत तीर्थक्षेत्र आघाडी बरोबर राहण्याची भूमिका घेतली तर बसवराज पाटील व सुरेश कोळेकर यांनी 2009 पासून ते 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत भालके कुटुंबाबरोबर राहण्याची भूमिका घेतली. .त्यामुळे भगीरथ भालके तिघांपैकी कुणाला हिरवा दिवा दाखवतात हे देखील पाहणे महत्त्वाचे आहे. नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीतील आर्थिक उलाढाल पाहता जिल्हा परिषद निवडणूक लढवण्यासाठी अनेक जण मागे पाय घेत आहेत मात्र भोसे गटातून निवडणूक लढण्यासाठी मात्र पुढाकार घेत आहेत. भोसे जिल्हा परिषद गटातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नाकडे सर्वच राजकीय पक्षानी सोयीस्करित्या दुर्लक्ष करीत आहेत.ऐनवेळी मतदाराजवळ जाणाऱ्या उमेदवारांना मात्र या निमित्ताने खिशाचा झटका सोसावा लागणार आहे..निंबोणी (3540),रड्डे (4184)चिक्कलगी (2090),जंगलगी (1366),लवंगी(2538) सलगर बु (3641),मारोळी (1702),शिरनांदगी (2172),भोसे (5238),नंदेश्वर (5888),हुन्नूर(2580),रेवेवाडी (1354),मानेवाडी (1616),पडोळकरवाडी (1860), लोणार (2304),ममदाबाद हु. (2334).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.