Mangalwedha News : मोठी बातमी! मतदार पडताळणी दरम्यान माहिती न देणाऱ्यांची नावे कमी होणार; तहसीलदार मदन जाधव

मंगळवेढा - विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत पंढरपूर विधानसभा मतदार संघातील मंगळवेढा तालुक्यात 189 मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी घरोघरी भेट देऊन मतदार याद्यांची पडताळणी करणार आहे, ज्या मतदारांची माहिती दिली जाणार नाही त्यांची नावे मतदार यादीतून कमी होणार असल्याची सूचना सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तहसीलदार मदन जाधव यांनी दिल्या..भारत निवडणूक आयोग तसेच महाराष्ट्र मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या निर्देशानुसार १ जानेवारी २०२४ या अर्हता दिनांकावर आधारित छायाचित्र मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम जाहीर झाला. त्यानुसार ही कार्यवाही सुरू झाली. मंगळवेढा तालुक्यातील 189 मतदान केंद्रावर 2 लाख 348 मतदारामधील 1 लाख 20 हजार मतदाराचे मॅपीग व प्रोजनीचे काम पूर्ण झाले. त्यासाठी 19 पर्यवेक्षक व 4 मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांची यासाठी नियुक्ती केली..यामध्ये मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी मतदार कार्डला आधार लिंक करणे, ८० वर्षांवरील मतदारांची पडताळणी करणे, मतदार ओळखपत्रावरील छायाचित्राची पडताळणी करणे, १८ वर्ष पूर्ण झालेल्या युवकांचे मतदार यादीत नाव नोंदणी करणे, मयत मतदारांचे नाव यादीतून कमी करणे, आदी कामे करणार आहेत. या पडताळणीमुळे मतदार यादी व्यवस्थित होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांच्या मतदान केंद्रस्तरीय सहायकांनी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना साहाय्य करावे..तसेच मतदार संघातील नागरिकांनी या मोहिमेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन तहसीलदार जाधव यांनी केले. दरम्यान या मोहिमेदरम्यान कर्नाटक राज्यातील अनेक मुलींचा मंगळवेढा तालुक्याच्या सीमावर्ती भागातील मुलांची विवाह झाल्याने त्यांचे मॅपिंग प्रोजनी करताना कन्नड भाषिक दाखल्यामुळे बी.एल.ओ. ला सध्या अडचणीचे ठरत आहे शिवाय 2002 च्या यादीतील त्या भागातील नावे शोधताना भाषेमुळे अधिकच अडचण निर्माण झाली..त्यामुळे हे काम पूर्ण करताना 'बीएलओ'ला ऐन कडक उन्हात त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. शिवाय तालुक्यामध्ये अनेक परप्रांतीय कामगारांनी मतदार नोंदणी केली असून, या पडताळणी दरम्यान त्यांना देखील कागदपत्राची पूर्तता करणे अडचणी होणार असल्याने ही नावे या मोहिमेत कमी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. याचा फटका देखील निवडणुकीच्या आखाड्यात प्रमुख पक्षीय उमेदवाराला बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..सध्या तालुक्यात उन्हाने 42 शी पार केली. अशा परिस्थितीत महसूल विभागाकडून प्रमुख शासकीय कार्यालयाच्या माध्यमातून दाखले व प्रलंबित कामासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर घेण्यात येत आहे. त्यात मतदार पडताळणी मोहीम असल्यामुळे सध्या महसूल खाते अलर्ट मोडवर काम करत आहे.