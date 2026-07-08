Solapur Illegal Gambling: मंगळवेढ्यातील मटका-जुगार अड्डे बंद करा; भाजप शहराध्यक्षांची मुख्यमंत्र्याकडे ठाम मागणी

मंगळवेढा : तालुक्यातील बोराळे येथील दारू विक्रेत्यावर कारवाई करण्याची मागणी भाजप पंचायत समिती सदस्यांनी केल्याची घटना ताजी असतानाच मंगळवेढा शहरातील जुगार व मटका हे अवैध धंदे बंद करण्यात यावेत अशी मागणी भाजप शहराध्यक्ष नागेश डोंगरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. शहर व तालुक्यातील भाजप पदाधिकाऱ्याकडून गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी असलेल्या मुख्यमंत्र्याकडे ही मागणी केल्याने शहर व तालुक्यात खळबळ उडाली.याबाबतची निवेदन पोलीस अधीक्षक सोलापूर ग्रामीण व अप्पर पोलीस अधीक्षक सोलापूर ग्रामीण यांना देण्यात आले असून या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, सध्या मंगळवेढा शहर व शहरालगतच्या अनेक पान टपऱ्यावर अवैधरित्या खुलेआम मटका सुरू आहे याशिवाय काही मटका एजंट हे मोबाईल वरून मटका घेत आहे त्यामुळे या धंद्यातून लाखो रुपयांचे आर्थिक उलाढाल होत असली तरी प्रत्यक्षात अनेक गोरगरिबांचे संसार उघड्यावर पडत आहेत अनेकांनी या व्यवसायात कर्जबाजारी होऊन आपली जमीन व स्थावर मालमत्ता विकली त्याचबरोबर शहरालगत असलेल्या हॉटेल व अडोशाच्या ठिकाणी जुगार अड्डे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत एखाद्या अवैध धंद्यावर कारवाई करण्याबाबतची माहिती पोलिसांच्या कानावर टाकली असता पोलीसाकडून या माहितीची गोपनीयता ठेवली जात नसून ती माहिती सार्वजनिक केली जात असल्यामुळे अनेक वेळा अशा माहिती देणाय्रावर अवैध धंदेवाल्याकडून त्रास होत आहे त्यामुळे या पुढील काळात ही माहिती गोपनीय ठेवून सध्या शहरातील मटका व जुगार अड्डे कायमस्वरूपी हद्दपार करावे अशी मागणी या निवेदनात नमूद केली. .यापूर्वी पोलिसांनी अवैध धंद्याची माहिती गोपनीय दिली परंतु माहिती देणाऱ्यांचे नाव सार्वजनिक केल्यामुळे माहिती देणाऱ्या नागरिकांनाच पोलीस कारवाईत झालेली जप्त झालेल्या रकमेची भरपाई देण्याची वेळ आली. त्यामुळे पोलिसांकडून अशा कारवाईबद्दल नागरिकांतून वेगवेगळे तर्क वितर्क लढवले जात आहेत. तर अवैध धंद्या वाल्याकडून हप्ते गोळा करून त्यांच्यावरच जप्ती कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या पोलिसावर अवैध धंदेवाल्याकडून मारहाण केलेली घटना देखील यापूर्वी तालुक्याच्या ग्रामीण भागात घडली तरी देखील पोलिसांनी हे अवैय धंदे बंद न करता अवैध धंदेवाल्यांना पाठीशी घालण्याचे प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे पोलिसांपेक्षा अवैध धंदेवाल्यांचा वचक निर्माण झाल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.