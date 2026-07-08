सोलापूर

Solapur Illegal Gambling: मंगळवेढ्यातील मटका-जुगार अड्डे बंद करा; भाजप शहराध्यक्षांची मुख्यमंत्र्याकडे ठाम मागणी

मंगळवेढ्यातील मटका-जुगार अड्ड्यांवर कायमस्वरूपी बंदीची मागणी; अवैध धंद्यांमुळे गोरगरिबांचे संसार उघड्यावर, पोलिसांच्या गोपनीयतेच्या अभावावरही टीका
A memorandum submitted to the Maharashtra Chief Minister also seeks confidentiality for citizens reporting illegal gambling activities.

A memorandum submitted to the Maharashtra Chief Minister also seeks confidentiality for citizens reporting illegal gambling activities.

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा : तालुक्यातील बोराळे येथील दारू विक्रेत्यावर कारवाई करण्याची मागणी भाजप पंचायत समिती सदस्यांनी केल्याची घटना ताजी असतानाच मंगळवेढा शहरातील जुगार व मटका हे अवैध धंदे बंद करण्यात यावेत अशी मागणी भाजप शहराध्यक्ष नागेश डोंगरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. शहर व तालुक्यातील भाजप पदाधिकाऱ्याकडून गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी असलेल्या मुख्यमंत्र्याकडे ही मागणी केल्याने शहर व तालुक्यात खळबळ उडाली

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