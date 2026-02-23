Mohol News : उमेश पाटील यांनी 'जनता काटयाच्या' आश्वासनाची पूर्तता करावी, अन्यथा माफी मागावी; भाजपाचे प्रशासनाला निवेदन

मोहोळ - मोहोळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या प्रचारा दरम्यान राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांनी मला जागा उपलब्ध करून दिली तर मी शेतकऱ्यांच्या उसाची काटामारी बंद करण्यासाठी 'जनता काटा' सुरू करणार असे आश्वासन दिले होते..आम्ही जागा उपलब्ध करून देण्यास तयार आहोत, काट्याचे काम सुरू करावे अन्यथा जनतेची खोटे आश्वासन दिले. म्हणून माफी मागावी अशा मागणीचे निवेदन भाजपाच्या वतीने तहसील प्रशासनाला सोमवार ता 23 रोजी देण्यात आले.या संदर्भात अधिक माहिती अशी की, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील हे कुरुल जिल्हा परिषद गटातून निवडणुकीसाठी उभे होते. त्यांच्या विरोधात जकराया साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक व भाजपचे उमेदवार सचिन जाधव अशी लढत झाली. या कुरुल गटाच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान उमेश पाटील यांनी साखर कारखाना शेतकऱ्यांच्या उसाचा काटा मारतो व शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते हा मुद्दा हायलाईट केला होता..काटा मारीतून होणारी शेतकऱ्यांची लूट थांबविण्यासाठी मला 20 गुंठे जागा उपलब्ध करून दिली, तर मी शेतकऱ्यांच्या उसाच्या अचूक वजनासाठी जनता काटा सुरू करणार असल्याचे आश्वासन शेतकऱ्यांना उमेश पाटील यांनी दिले होते. मात्र या अत्यंत चुरशीने झालेल्या निवडणुकीत पाटील यांचा 1303 मताने पराभव झाला.प्रचारादरम्यान दिलेल्या जनता काट्याच्या आश्वासनाचा धागा धरून भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी सोमवार ता. 23 रोजी तहसील प्रशासनाला निवेदन दिले. त्यात आम्ही सर्व शेतकरी आहोत. आम्ही 20 गुंठे जागा काट्यासाठी देण्यास तयार आहोत. जनता काट्याचं काम त्वरित सुरू करावे अन्यथा खोटे आश्वासन दिले म्हणून जनतेची माफी मागावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे..प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनावर 40 जणांच्या सह्या आहेत. त्यात बाळासाहेब भोसले, सतीश काळे, सुदर्शन कादे, विजयकुमार पोतदार, अमोल कादे, सुशील क्षीरसागर, मुजीब मुजावर, प्रशांत बचुटे, राजकुमार पाटील, आदीसह अन्य शेतकऱ्यांचा समावेश आहे..प्रतिक्रिया -मी जनता काटा सुरूच करणार आहे. परंतु ट्रॅक्टर जाण्यासाठी व येण्यासाठी मी योग्य जागा पाहत असून त्याचा सर्वे सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणीची दखल घेऊन भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाला निवेदन दिल्याबद्दल त्यांचे प्रथम अभिनंदन. ज्या अर्थी शासनाला निवेदन दिले आहे त्या अर्थी काटा मारला जातो यावर भाजपाच्याही कार्यकर्त्यांचा विश्वास आहे हे उघड झाले आहे. काटा मारणारे अनेक कारखाने आहेत, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे, हे तितकेच खरे आहे.- उमेश पाटील, जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.