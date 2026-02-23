सोलापूर

Mohol News : उमेश पाटील यांनी 'जनता काटयाच्या' आश्वासनाची पूर्तता करावी, अन्यथा माफी मागावी; भाजपाचे प्रशासनाला निवेदन

आता आश्वासनावरून मोहोळ तालुक्यात राजकारण.
Umesh Patil

Umesh Patil

sakal

राजकुमार शहा
Updated on

मोहोळ - मोहोळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या प्रचारा दरम्यान राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांनी मला जागा उपलब्ध करून दिली तर मी शेतकऱ्यांच्या उसाची काटामारी बंद करण्यासाठी 'जनता काटा' सुरू करणार असे आश्वासन दिले होते.

Loading content, please wait...
Bjp
mohol
Sugar Factory
Umesh Patil

Related Stories

No stories found.