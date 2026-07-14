सोलापूर

Mangalwedha News : उजनीतून उजव्या डाव्या कालव्यासह नदीपत्रात पाणी सोडावी भाजप जिल्हाधक्ष्यांची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी

उजनी धरण 50 टक्केहून अधिक भरले असल्याने धरणातून उजनी उजव्या व डावा कालव्यासह नदीपात्रात पाणी सोडण्याची मागणी.
Shashikant Chavan

Shashikant Chavan

sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा - उजनी धरण 50 टक्केहून अधिक भरले असल्याने धरणातून उजनी उजव्या व डावा कालव्यासह नदीपात्रात पाणी सोडण्याची मागणी भाजप जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली.

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