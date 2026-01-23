Manglwedha Election : आक्रमक आणि खोटी भाषने करणाऱ्या विरोधकांच्या भूलथापांना बळी पडू नका : आमदार समाधान आवताडे

सलगर बुद्रुक (जिल्हा सोलापूर) : विरोधक येतील, खोटी आणि आक्रमक भाषणे करतील. पण त्यांच्या भूलथापांना बळी न पडता विकासाच्या मुद्द्यावर काम करणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांच्या मागे मंगळवेढ्यातील जनतेने उभे राहावे, असे आवाहन पंढरपूर मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार समाधान आवताडे यांनी केले.मंगळवेढा तालुक्यातील भीमा नदीकाठी माचनूर येथे वसलेल्या तीर्थक्षेत्र श्री सिद्धेश्वर मंदिरात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचा प्रचाराचा शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी कडून केला गेला.त्यावेळेस आमदार अवताडे हे बोलत होते. मंगळवेढा तालुक्यातील चार जिल्हा परिषद गट व आठ पंचायत समिती गणात भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांच्या प्रचाराचा नारळ फोडून भारतीय जनता पार्टी मंगळवेढ्याचे विद्यमान आमदार समाधान आवताडे यांनी प्रथम दर्शनी तरी प्रचारामध्ये आघाडी घेतली आहे..आमदार आवताडे हे पुढे बोलताना म्हणाले की पंढरपूर मंगळवेढा तालुक्यामध्ये पाच हजार कोटीचा निधी विकास कामासाठी माझ्या कार्यकाळात आला आहे. शंभर कामांपैकी जरी 10 कामेच माझ्या हातून झाली असली तरी येणाऱ्या काळात राहिलेली विकास कामे करण्यासाठी मतदारांनी भारतीय जनता पार्टीच्या व माझ्यामागे उभे राहणे गरजेचे आहे.विरोधक येतील अन न केलेल्या कामाबद्दल आक्रमक भाषणे करून जनतेची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करतील.पण पंढरपूर मंगळवेढा ची सुज्ञ जनता विरोधकांना त्यांची जागा दाखवेल..दरम्यान काही लोकप्रतिनिधी निवडणुकीच्या काळात पाहुण्यांसारखे येतात आणि निवडणूक झाल्यानंतर गायब होतात.त्यांना विकासाचे काही देणे घेणे नाही अन केलेल्या विकास कामाचे कौतुक नाही.असा अप्रत्यक्षपणे टोला आमदार अवताडे यांनी खासदार प्रणिती शिंदे आणि तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीचे नेते भगरत भालके यांना लगावला. प्रचाराच्या पहिल्याच दिवशी आमदार अवताडे यांनी विरोधकांना शिंगावर घेऊन आक्रमक प्रचाराची सुरुवात केली आहे.त्यामुळे येणाऱ्या काळात विरोधकांकडून या टीकेला कसे उत्तर मिळेल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....आमदार अवताडे असेही म्हणाले की नगरपालिका आणि महानगरपालिका निवडणुकीत सोलापूर जिल्ह्यासह पंढरपूर आणि मंगळवेढा तालुक्यातील जनतेने भारतीय जनता पार्टीला भरघोस असे यश दिले आहे. पंढरपूरमध्ये 36 पैकी 24 नगरसेवक तर मंगळवेढ्यात 20 पैकी 11 नगरसेवक जनतेने निवडून दिले आहेत.शिवाय सोलापूर महानगरपालिकेमध्ये 102 पैकी 87 नगरसेवक पक्षाचे निवडून आले आहेत..मंगळवेढा नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत थोड्याफार मताच्या फरकाने आमच्या उमेदवाराचा पराभव झाला असला तरी त्याची आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत उणीव भरून काढू. अन अविरत पणे जनतेची सेवा करत राहू.देशांमध्ये गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे.हे लोकांना चांगलेच ठाऊक आहे. त्यामुळे मंगळवेढा आणि पंढरपूर तालुक्यातील जनतेवर माझा विश्वास आहे तिथे परत एकदा भारतीय जनता पार्टीच्या मागे उभे राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.