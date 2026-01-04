Mangalwedha News : मंगळवेढ्यात आघाडीच्या राजकारणात राजकीय पक्षांची वाताहत! भाजप वरचढ

मंगळवेढा - नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत आघाडीच्या राजकारणात प्रमुख राजकीय पक्षांची वाताहत झाल्याचे स्पष्ट झाले. तर भारतीय जनता पार्टी मात्र आपला जनाधार वाढवण्यात यशस्वी ठरली. .नगरपालिका निवडणुकीत स्थानिक आमदार व जिल्हाध्यक्ष एकाच तालुक्यातले असल्यामुळे ही निवडणूक अतिशय प्रतिष्ठेची झाली. जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांनी ही निवडणूक पक्षाच्या चिन्हावर लढवण्याची भूमिका दोन महिन्यापूर्वी व्यक्त केली. वीस पैकी नऊ सदस्य भारतीय जनता पार्टीचे व दोन मित्र पक्षाचे सदस्य विजयी झाले..मागील नगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेबरोबर युतीमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे तीन सदस्य होते. त्यामध्ये वाढ झाल्यामुळे जनाधार वाढल्याचे स्पष्ट झाले. अशा परिस्थितीत लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा तालुक्यात जनाधार वाढवून देखील काँग्रेसने नगरपालिका निवडणुकीत आघाडीच्या राजकारणाला प्राधान्य दिले.त्यांच्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष, शिवसेना देखील त्यामध्ये सहभागी झाली त्याचबरोबर अन्य छोटे पक्ष शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, मनसे हे देखील सहभागी झाले त्यांना 20 पैकी नऊ जागा मिळाल्या..नऊपैकी काही सदस्य राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचे असल्याने त्यांनी तशी देखील भेट घेत स्पष्ट केल्यामुळे काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेचे पक्षीय नगरसेवक किती? असा प्रश्न या निमित्ताने समोर उभा राहिला. मात्र भारतीय जनता पार्टीने नगरपालिकेबरोबर जिल्हा परिषद निवडणुका देखील पक्षाचे चिन्हावर लढवण्याची भूमिका असल्यामुळे त्यांच्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे उपाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मण ढोबळे, अनिल सावंत, यांच्यासह नव्याने काही निवडीत झाल्या..त्यामुळे सध्या कागदावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष मजबूत दिसत आहे. त्यांच्या दिमतीला काँग्रेस पक्ष देखील मजबूत आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुका ते महाविकास आघाडी म्हणून लढतात की तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीत सहभागी होतात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.कारण नगरपालिका निवडणुकीतील विजयाचे समीकरण जिल्हा परिषद पंचायत समितीला लागू होत नाही. पण तरी देखील काही नेत्यांचा आत्मविश्वास वाढला असल्यामुळे येत्या निवडणुकीला ते कशा पद्धतीने सामोरे जातात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. भाजपाला नगराध्यक्ष करण्यात अपयश आले आहे परंतु त्यातील काही झालेल्या चुका सुधारण्याची भाजपाला संधी मिळाली..त्या सुधारून मंगळवेढा उपसा सिंचन कामाच्या प्रगतीची माहिती तालुक्यातील प्रमुखाना दाखवून कामाबद्दल प्रगती पुस्तक समोर ठेवले. त्याचबरोबर काल या संदर्भात आढावा बैठक घेऊन प्रशासन गतिमान करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु उलट पक्षी महाविकास आघाडीतील राजकीय पक्षांची नेत्याबरोबर काही नेते सध्या हवेत असल्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीला त्यांची अद्याप कसलीच तयारी नाही..नगरपालिका निवडणुकीनंतर खा.शिंदे फिरकल्या देखील नाहीत उलट जि.प.ला कार्यकर्त्याला काँग्रेसच्या चिन्हावर उमेदवारी अर्ज भरा असे सांगून मोकळ्या होत आहेत. मात्र, आर्थिकचे काय? हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत आहे.तर काही पक्षाचे प्रमुख नेते निवडणूक लढण्याचा दावा करीत आहेत त्यामुळे एकाच गटात एकापेक्षा अधिक उमेदवार लढवण्यासाठी इच्छुक होऊ लागले..मात्र पंचायत समिती लढवण्यासाठी अद्याप कोणही समोर येईना. अचानक कधीही जाहीर होणाऱ्या निवडणुकीला कशा पध्दतीने सामोरे जातात हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे सध्या जिल्हा परिषद लढवण्यासाठी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम इच्छुक उमेदवाराबद्दल भारतीय जनता पार्टी कडून चाचपणी करण्यात येत असून त्या ते भाजपाच्या गळाला लागतात का येत्या चार दिवसात स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.