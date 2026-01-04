सोलापूर

Mangalwedha News : मंगळवेढ्यात आघाडीच्या राजकारणात राजकीय पक्षांची वाताहत! भाजप वरचढ

नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत आघाडीच्या राजकारणात प्रमुख राजकीय पक्षांची वाताहत झाल्याचे स्पष्ट झाले.
Mangalwedha Municipality

Mangalwedha Municipality

sakal
हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा - नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत आघाडीच्या राजकारणात प्रमुख राजकीय पक्षांची वाताहत झाल्याचे स्पष्ट झाले. तर भारतीय जनता पार्टी मात्र आपला जनाधार वाढवण्यात यशस्वी ठरली.

Loading content, please wait...
Bjp
political
mangalwedha
election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com