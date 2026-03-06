सोलापूर

Sangola Crime : सांगोला तालुक्यात मंडळ अधिकाऱ्याच्या चालकाला ७ हजारांची लाच घेताना रंगेहात पकडले; मंडल अधिकाऱ्यांसह चालकावर गुन्हा दाखल

सांगोला तालुक्यातील मंडळ अधिकारी कार्यालयात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अधिकाऱ्याच्या खाजगी चालकाला ७ हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडले.
दत्तात्रय खंडागळे
सांगोला - सांगोला तालुक्यातील संगेवाडी मंडळ अधिकारी कार्यालयात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुरुवारी (ता. ५) सापळा रचून मंडळ अधिकाऱ्याच्या खाजगी चालकाला ७ हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडल्याची कारवाई केली. या प्रकरणी मंडळ अधिकारी विजया महारुद्र नाईक (रा. इसबावी, ता. पंढरपूर) व त्यांचा खाजगी चालक वैभव पिराजी मोरे (रा. मुंढेवाडी, ता. पंढरपूर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

