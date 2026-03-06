Sangola Crime : सांगोला तालुक्यात मंडळ अधिकाऱ्याच्या चालकाला ७ हजारांची लाच घेताना रंगेहात पकडले; मंडल अधिकाऱ्यांसह चालकावर गुन्हा दाखल

सांगोला - सांगोला तालुक्यातील संगेवाडी मंडळ अधिकारी कार्यालयात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुरुवारी (ता. ५) सापळा रचून मंडळ अधिकाऱ्याच्या खाजगी चालकाला ७ हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडल्याची कारवाई केली. या प्रकरणी मंडळ अधिकारी विजया महारुद्र नाईक (रा. इसबावी, ता. पंढरपूर) व त्यांचा खाजगी चालक वैभव पिराजी मोरे (रा. मुंढेवाडी, ता. पंढरपूर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस निरीक्षक रविंद्र हिम्मत लांभाते यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून सांगोला पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.तक्रारदार विनोद सिताराम सातपुते यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, त्यांच्या आईच्या नावावर खरेदी केलेल्या शेतजमिनीच्या खरेदी दस्तावर आलेल्या हरकतीचा निकाल त्यांच्या बाजूने लावून सातबारा उताऱ्यावर नाव नोंद करण्यासाठी मंडळ अधिकारी विजया नाईक यांच्या वतीने १० हजार रुपयांची लाच मागण्यात आली होती. तडजोडीनंतर ही रक्कम ७ हजार रुपयांवर ठरविण्यात आली..या तक्रारीची पडताळणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पंचासमक्ष केली. त्यावेळी मंडळ अधिकारी नाईक यांनी चालक वैभव मोरे यांच्या मार्फत लाच मागणीस दुजोरा दिल्याचे आढळून आले. त्यानंतर गुरुवारी संगेवाडी मंडळ अधिकारी कार्यालयात सापळा रचण्यात आला.या सापळा कारवाईदरम्यान चालक वैभव मोरे यांनी तक्रारदाराकडून ७ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने त्यांना रंगेहात पकडले. या कारवाईत लाचेची रक्कम, आरोपीचा शर्ट, मोबाईल तसेच चित्रीकरणाचे मेमरीकार्ड असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..या प्रकरणाचा पुढील तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस निरीक्षक शैलेश पवार करीत आहेत. तालुक्यात अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी गेलेल्या महसूल पथकावर हल्ला केल्याची घटना ताजी असतानाच महसूल अधिकाऱ्यांवर लाच घेताना लगेच दुसरी घटना घडल्याने तालुक्यात चर्चा ऊत आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.