Bike Car Accident : मोटारसायकल व मारूती कार अपघातात व्यापाऱ्याचा मृत्यु, एक जखमी

मोहोळ - एका भरधाव जाणाऱ्या मारुती कार ने मोटरसायकलला पाठीमागून धडक देऊन झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला, तर एक जण जखमी झाला. हा अपघात बुधवार ता 17 रोजी सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास मोहोळ-पंढरपूर-आळंदी पालखी मार्गावरील पेनुर शिवारातील पाटकुल फाट्या जवळील माने वस्ती जवळ झाला. इरफान सलीम कामले (वय-43) रा. पंढरपूर अशी मृताचे नाव आहे. तर आलिम जाकीर शेख (वय-28) रा. पंढरपूर असे जखमीचे नाव आहे. जखमीवर उपचारासाठी त्याला पंढरपूर येथील रुग्णालयात दाखल केले आहे..या संदर्भात मोहोळ पोलिसां कडून मिळालेल्या माहिती नुसार, मृत इरफान कामले हे शेळ्या खरेदी विक्रीचा व्यापार करीत होते. बुधवार ता. 17 रोजी ते स्वतः व त्यांच्या सोबत अलीम शेख हे मोटरसायकल नंबर एम एच 13 सीडी 2758 वरून सकाळी तुंगत येथे आले. त्यांनी त्या ठिकाणी दोन शेळ्या खरेदी करून त्या शेळ्या मोटरसायकलीवर बसून पाटकुल ता मोहोळ येथील बाजारात विक्रीसाठी निघाले होते..त्यांची मोटरसायकल पालखी मार्गावरील पेनुर शिवारातील पाटकुल फाट्याजवळील माने वस्ती जवळ आली असता पाठीमागून भरधाव येणाऱ्या मारुती कार क्रमांक एम एच 13 बी एन 6966 हिने मोटरसायकलला जोराची धडक दिली. त्यात इरफान कामले हे गंभीर जखमी झाले. तर त्यांच्या सोबत असलेले अलीम शेख हे जखमी झाले..गंभीर जखमी झालेल्या इरफान कामले यांना उपचारासाठी तातडीने मोहोळ येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले असता, डॉक्टरांनी इरफान यांना उपचारापूर्वीच मृत घोषित केले. या संदर्भात बाबामिया मोतीलाल भडाळे (वय-67) रा. जुनी पेठ, पंढरपूर यांनी मोहोळ पोलिसात फिर्याद दिली असून, फिर्यादी वरून मारुती कार चालक अरुण सुभाना खडतरे रा इसबावी याचे विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. या अपघाताचा तपास पोलीस अंमलदार चव्हाण करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.