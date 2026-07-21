Cooperative Reforms: बदलत्या आर्थिक काळात पतसंस्था व बँकांनी सक्षम, पारदर्शक व व्यावसायिक होण्याचे प्रा. शिवाजीराव काळुंगे यांचे आवाहन

मंगळवेढा : ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासात सहकार क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून पतसंस्था व बँकांनी बदलत्या काळानुसार स्वतःला सक्षम करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन धनश्री मल्टीस्टेटचे अध्यक्ष प्रा.शिवाजीराव काळुंगे यांनी व्यक्त केले..सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, मंगळवेढा, विठाई परिवार मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी यांच्या पुढाकाराने मंगळवेढा येथे पुणे जिल्हा पतसंस्था फेडरेशन शिखर प्रशिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून बँका व पतसंस्थांसाठी एकदिवसीय सहकार प्रशिक्षण शिबिरात ते बोलत होते. यावेळी सहाय्यक निबंधक विजय वाघमारे, विठाई मल्टीस्टेटचे अध्यक्ष स्वप्निल काळुंगे,प्रशिक्षक मंगेश देहेडकर,गणेश यादव,विजय भोईटे आदीसह मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी बोलताना प्रा.काळुंगे म्हणाले की, सहकार क्षेत्र अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि व्यावसायिक बनविण्यासाठी प्रशिक्षणांची गरज असल्याचे सांगितले..पहिल्या सत्रात प्रशिक्षक मंगेश देहेडकर यांनी पतसंस्थांचे सुशासन, संचालकांची जबाबदारी, नियामक तरतुदी, जोखीम व्यवस्थापन, सभासद सेवा, व्यवसायवृद्धी तसेच बदलत्या आर्थिक परिस्थितीत पतसंस्थांनी अवलंबावयाच्या उपाययोजनांवर सखोल मार्गदर्शन केले. त्यांनी ग्रामीण व नागरी भागाच्या आर्थिक सक्षमीकरणात सहकार क्षेत्राचे योगदान अधोरेखित करताना पतसंस्थांनी विश्वास, पारदर्शकता आणि शिस्तबद्ध कामकाजाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन केले. .दुपारच्या सत्रात प्रसिद्ध तज्ज्ञ गणेश यादव यांनी सोनेतारण कर्ज व्यवहारातील संधी, जोखीम, सुरक्षितता, बँकिंग प्रक्रिया तसेच कार्यपद्धती (SOP) यावर सविस्तर मार्गदर्शन केले. बदलत्या बाजारपेठेत सोन्याचे वाढते महत्त्व लक्षात घेऊन सोनेतारण व्यवहार करताना आवश्यक ती काळजी घेणे आणि प्रभावी अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्था उभारणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.अंतिम सत्रात विजय भोईटे यांनी सहकार क्षेत्रातील नियामक तरतुदी, लेखापरीक्षण, कायदेशीर बाबी आणि संस्थात्मक शिस्त यावर मार्गदर्शन केले. ग्राहकांचा विश्वास, पारदर्शक व्यवहार आणि दर्जेदार आर्थिक सेवा यांमुळेच पतसंस्थांची प्रगती अधिक वेगाने होऊ शकते, असे त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.