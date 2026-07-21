सोलापूर

Cooperative Reforms: बदलत्या आर्थिक काळात पतसंस्था व बँकांनी सक्षम, पारदर्शक व व्यावसायिक होण्याचे प्रा. शिवाजीराव काळुंगे यांचे आवाहन

बदलत्या आर्थिक परिस्थितीत पतसंस्था व बँकांनी सुशासन, पारदर्शकता आणि व्यावसायिकता वाढवून स्वतःला सक्षम करण्याचे आवाहन प्रशिक्षण शिबिरात तज्ज्ञांकडून
The workshop focused on governance, risk management, gold loan operations and regulatory compliance for cooperative institutions.

The workshop focused on governance, risk management, gold loan operations and regulatory compliance for cooperative institutions.

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा : ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासात सहकार क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून पतसंस्था व बँकांनी बदलत्या काळानुसार स्वतःला सक्षम करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन धनश्री मल्टीस्टेटचे अध्यक्ष प्रा.शिवाजीराव काळुंगे यांनी व्यक्त केले.

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