सोलापूर

Vedika Kabra Success Story : 'सीईईडी'मध्ये सोलापूरची वेदिका काबरा देशात दुसरी; काय आहे CEED परीक्षा?

Solapur student Vedika Kabra CEED 2026 AIR 2 : सोलापूरच्या वेदिका काबरा हिने आयआयटीच्या सीईईडी २०२६ डिझाईन प्रवेश परीक्षेत देशात दुसरा क्रमांक मिळवून उल्लेखनीय यश संपादन केले असून तिला आयआयटी मुंबईत पदव्युत्तर शिक्षण घ्यायचे आहे.
Vedika Kabra success story

Vedika Kabra success story

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सोलापूर : भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेने (आयआयटी) घेतलेल्या मास्टर ऑफ डिझाईन प्रवेश परीक्षेत (सीईईडी २०२६) सोलापूरच्या वेदिका आनंद काबरा हिने भारतीय स्तरावर दुसरा क्रमांक (CEED 2026 result Vedika Kabra) मिळविला आहे.

Loading content, please wait...
Education Department
Education News
exam update
exam result
Solapur

Related Stories

No stories found.