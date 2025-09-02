सोलापूर

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या यशस्वी तोडग्यानंतर मोहोळमध्ये जल्लोष, समाज बांधवांनी फोडले फटाके

Mohol Celebrates : मोहोळ येथे मनोज जरांगे यांच्या यशस्वी आंदोलनानंतर मराठा समाजबांधवांनी पेढे वाटून, फटाके फोडून शिवाजी चौकात जल्लोष केला.
Maratha Reservation
Maratha ReservationSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मोहोळ : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणासाठी गेल्या चार दिवसा पासून मुंबई येथील आझाद मैदानावर उपोषण करीत असलेले मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य केल्याने मोहोळ येथील समाज बांधवांनी शिवाजी चौकात एकमेकांना पेढे भरवुन, फटाके फोडून जल्लोष केला. तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस व मनोज जरांगे यांचे आभार मानले.

Loading content, please wait...
Former CM Devendra Fadnavis
Devendra Fadnavis Latest News
maratha grant karnatak
CM Devendra Fadnavis
Manoj Jarange leadership
Devendra Fadnavis October promise
Maratha reservation protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com