Pandharpur Chaitra Ekadashi : लाखो भाविकांसाठी महत्त्वाची बातमी! पंढरपुरात 'या' तारखेपर्यंत VIP दर्शन पूर्णपणे बंद; विठ्ठलाच्या दर्शनापूर्वी हा नियम जाणून घ्या

पंढरपूर : मराठी नवीन वर्षातील पहिल्या चैत्री एकादशीचा सोहळा येत्या २९ मार्च रोजी साजरा होणार आहे. वारीसाठी राज्यभरातून लाखो भाविक येतात. येणाऱ्या भाविकांना पिण्याचे पाणी, चहा, नाश्ता यासह दर्शन बारीतील सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार (Chaitra Ekadashi 2026 Pandharpur Wari) आहेत. वारकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून दर्शनव्यवस्था करण्यात आली आहे. वारीच्या पार्श्वभूमीवर २२ मार्च ते २ एप्रिलपर्यंत श्री विठ्ठल रुक्मिणीचे व्हीआयपी दर्शन बंद ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी येथे दिली..यात्रा नियोजनासंदर्भात येथील भक्तनिवासामध्ये मंदिर समितीची बैठक झाली. बैठकीमध्ये यात्रेसंदर्भातील उपाययोजनांवर चर्चा झाली. शिवाय मंदिर जतन संवर्धनाच्या कामाचाही आढावा घेण्यात आला. श्री विठ्ठल आणि रुक्मिणीमातेच्या चरणाची झालेली झीज भरून काढण्यासाठी इपॉक्सी (रासायनिक प्रक्रिया) बाबतही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली..बैठकीनंतर औसेकर म्हणाले, प्रमुख चार यात्रांपैकी एक असलेल्या चैत्री यात्रेचा सोहळा मोठा असतो. या सोहळ्यासाठी राज्यभरातून तीन ते चार लाख भाविक येतील, असा अंदाज आहे. भाविकांना दर्शन व्यवस्था करण्यात आली आहे. दर्शनबारीसाठी पत्राशेडची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच भाविकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी, चहा, नाश्ता आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. वारी काळात भाविकांच्या सुलभ आणि जलद दर्शनाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यासाठी २२ मार्च ते २ एप्रिलपर्यंत व्हीआयपी दर्शन बंद ठेवण्यात येणार आहे. भाविकांनी दर्शन रांगेतून दर्शन घ्यावे, असे आवाहनही औसेकर महाराजांनी केले..यंदा वाढत्या तापमानाचा व उष्णतेचा दर्शन रांगेतील भाविकांना त्रास होऊ नये यासाठी मंदिर समितीने विशेष काळजी घेतली आहे. दर्शन रांगेतील तापमान थंड राहावे यासाठी ठिकठिकाणी कुलर आणि पंख्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे, अशी माहिती मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी दिली. बैठकीला मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके, व्यवस्थापक संदेश भोसले यांच्यासह मंदिर समितीचे सदस्य उपस्थित होते..वारीनंतर रासायनिक प्रक्रियेचा निर्णयश्री विठ्ठल रुक्मिणी मातेच्या चरणाची झीज झाल्याचे समोर आले आहे. यासाठी इपॉक्सी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे. तरीही वारीनंतर ही प्रक्रिया होईल, अशी शक्यता आहे..संवर्धनाच्या कामाला गती आवश्यकश्री विठ्ठल मंदिर जतन आणि संवर्धनाचे काम सुरू आहे. कामाला आणखी गती येण्याची गरज आहे. या संदर्भात विभागीय आयुक्तांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्ये याकामाचा आढावा घेण्यात येईल, असेही औसेकर यांनी सांगितले.