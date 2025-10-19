सोलापूर

Solapur News: 'सोलापूर शहराच्या पाणीपुरवठा वेळेत बदल अशक्‍य'; महानगरपालिका पाणीपुरवठा विभागाची माहिती

Solapur Municipal Corporation: ऐन दिवाळी सणाच्या तोंडावर विजेमुळे शहर पाणीपुरवठा विस्कळित झाला. शहर हद्दवाढ भागातील नागरिकांनी पाच दिवसाआड पाणी देता, पाण्याच्या वेळा तरी पाळा आणि नागरिकांना सोयीच्यावेळी पाणीपुरवठा करा, अशी मागणी जनता दरबारमध्ये केली होती.
Solapur Municipal Corporation clarifies that the existing city water supply timing will remain unchanged due to technical limitations.

सोलापूर : शहराला तीन दिवसाआड पाणी द्या, तसेच वेळेत बदल करा, अशी मागणी नागरिकांची आहे. मात्र तांत्रिक अडचणी लक्षात घेता पाणीपुरवठ्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल केला जाणार नाही. शहराला तीन, चार अन् पाच दिवसांआड पाणीपुरवठा होणार असल्याची माहिती महापालिका सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले.

