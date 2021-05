"राजीनामा देऊन आरक्षण मिळणार असेल तर लगेच देईन !'

सोलापूर : मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात (Reservation of Maratha community) मार्ग काढण्यासाठी आपण राज्यभर दौरा करून तज्ज्ञांची मते जाणून घेत आहोत. समाजाला आरक्षण जर राजीनामा देऊन मिळणार असल्यास लगेच राजीनामा देईन, असे छत्रपती संभाजीराजे (Chhatrapati Sambhaji Raje) यांनी आज सोलापुरात सांगितले. राज्य सरकारच्या हातातील लाभ सरकारने मराठा समाजाला द्यावेत, यासाठी 28 मे रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांना भेटणार असून तत्पूर्वी, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Leader of Opposition Devendra Fadnavis) यांचीही भेट घेणार असल्याचे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. (Chhatrapati Sambhaji Raje said that if gets Maratha reservation by resigning, he will give it immediately)

आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील वर्डिंग्जचा अभ्यास राज्य सरकारने व्यवस्थित करण्याची गरज आहे. चुकीच्या पद्धतीने त्याचा अर्थ लावल्यास मराठा समाजाचे मोठे नुकसान होणार आहे. धाराशिव, लातूर, नांदेडनंतर आता मी सोलापूर दौरा केला आहे. राज्यभर फिरत असताना मराठा, ओबीसीसह अन्य समाजातील तज्ज्ञांची चर्चा करून समाजातील त्यागी मंडळींचीही मते जाणून घेत असल्याचे छत्रपती संभाजीराजे यांनी या वेळी सांगितले.

माझा दौरा कोणत्याही पक्षाविरुद्ध अथवा सरकारविरोधात नसून समाजाच्या न्याय्य हक्‍कासाठी असल्याचेही त्यांनी आवर्जून सांगितले. दरम्यान, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे दोन हजार 185 नव्हे तर आणखी खूप उमेदवारांच्या नियुक्‍त्या रखडल्या आहेत. आरक्षण रद्द झाल्याने मराठा समाजातील तरुण अस्वस्थ, दु:खी झाला आहे. त्यांच्यासाठी राज्य सरकारच्या हातात जे आहे, ते त्यांनी तत्काळ द्यावे, अशी मागणी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सोलापुरातील पत्रकार परिषदेस माजी सहकारमंत्री आमदार सुभाष देशमुख, माजी उपमहापौर दिलीप कोल्हे, माऊली पवार, ज्ञानेश्‍वर मुळे, श्रीकांत घाडगे आदी उपस्थित होते.

