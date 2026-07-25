सोलापूर

Amruta Fadnavis Fugdi Video : 'पंढरपुरात विठूरायाची भक्ती अन्...'; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस-अमृता फडणवीसांनी घातली फुगडी, पाहा व्हायरल व्हिडिओ

Amruta Fadnavis Fugdi Video Ashadhi Ekadashi : पंढरपूर येथे आषाढी एकादशीच्या शासकीय महापूजेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अमृता फडणवीस सहभागी झाले. त्यांनी विठुरायाकडे शेतकऱ्यांच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना केली आणि भक्तांसोबत फुगडीही खेळली.
Amruta Fadnavis Fugdi Video

Amruta Fadnavis Fugdi Video

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पंढरपूर : आषाढी एकादशीच्या पवित्र मुहूर्तावर श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या शासकीय महापूजेचा सोहळा आज (ता. २५) पहाटे अत्यंत भक्तिमय वातावरणात आणि पारंपरिक विधींनुसार संपन्न झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्या हस्ते पहाटे अडीच वाजता श्री विठ्ठल-रुक्मिणीची विधिवत महापूजा करण्यात आली.

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