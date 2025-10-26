सोलापूर

Mangalwedha News : मंगळवेढ्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा अनावरण समारंभाची मुख्यमंत्र्यांनी नियोजित वेळ बदलल्याने नाराजी

गेली काही वर्षे रखडलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अश्वारूढ पुतळ्याचे अनावरण रखडले.
chhatrapati shivaji maharaj statue

chhatrapati shivaji maharaj statue

sakal

हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा - गेली काही वर्षे रखडलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अश्वारूढ पुतळ्याचे अनावरण हे राजकीय व्यक्तीकडून न करता समाजासाठी योगदान दिलेल्या संघर्षयोध्दा मनोज जरांगे-पाटील यांच्या हस्ते करण्याबाबत येथील सकल मराठा समाजातील बांधवांनी हात वर करून सहमती दर्शविली.

Loading content, please wait...
mangalwedha
Chhatrapati Shivaji Maharaj
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com