Mangalwedha News : मंगळवेढ्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा अनावरण समारंभाची मुख्यमंत्र्यांनी नियोजित वेळ बदलल्याने नाराजी

मंगळवेढा - गेली काही वर्षे रखडलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अश्वारूढ पुतळ्याचे अनावरण हे राजकीय व्यक्तीकडून न करता समाजासाठी योगदान दिलेल्या संघर्षयोध्दा मनोज जरांगे-पाटील यांच्या हस्ते करण्याबाबत येथील सकल मराठा समाजातील बांधवांनी हात वर करून सहमती दर्शविली..आज दिनांक 26 ऑक्टोबर रोजी होणारा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा अनावरण समारंभ मुख्यमंत्री, मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील, व अन्य मान्यवरांच्या हस्ते आयोजित करण्यात आला. त्यासाठी मंगळवेढ्यातील सर्व तयारी जवळपास पूर्ण होत आली.परंतु दोन दिवस अगोदर ऐनवेळी हा कार्यक्रम रद्द करण्यात आल्याचे सांगण्यात आल्यामुळे शहरातील सकल मराठा समाज बांधवांनी आपली उघडपणे तर सोशलमीडियातून नाराजी व्यक्त करत शिवप्रेमी चौकात या संदर्भात बैठक अयोजित केली..यावेळी व्यासपीठावर माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे, जेष्ठ नेते बबनराव आवताडे, मराठा महासंघाचे रामभाऊ वाकडे, सोमनाथ माळी, मुरलीधर दत्तू, मारूती वाकडे, चंद्रशेखर कौडूभैरी, भारत नागणे, नारायण गोवे, अॅड. रमेश जोशी आदी उपस्थित होते.माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे म्हणाले की तरुणाईच्या भावनांचा विचार करून उद्घाटनाची तारीख आणखीन जवळ कशी आणता येईल याकडे लक्ष देऊन शिवरायांचा नवा राज्याभिषेक मंगळवेढ्याच्या मातीत करूया,रामभाऊ वाकडे म्हणाले की, अश्वारूढ पुतळ्याचे उद्घाटन सकल मराठा समाजाचे संघर्षयोध्दा मनोज जरांगे-पाटील यांच्या हस्ते करण्याबाबत आपल्याला कळविण्यात येईल..सोमनाथ माळी म्हणाले की,नगरपालिकेवर प्रशासक असताना प्रशासकांनी या कार्यक्रमाचे नियोजन करायला हवे, पुतळा समितीत असताना आम्हाला विचारात घेतले जात नाही, खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष सिध्देश्वर आवताडे म्हणाले की, पुतळा उद्घाटनासाठी बाहेरून कोण येत नसेल तर तालुक्यातील मान्यवरांचे हस्ते उद्घाटन करावे, सद्यस्थितीतील पुतळा पूर्णपणे झाकून घ्यावा..ज्ञानेश्वर कौडूभैरी म्हणाले की,श्रेयावादापेक्षा ध्येयवाद महत्वाचा आहे.लहान मुलांनी देखील खाऊचे पैसे देखील स्मारकासाठी दिल्याने भव्य स्मारक झाले, उद्घाटनात राजकीय व्यक्तींना न बोलवता, शहरातील मान्यवर व्यक्तीच्या हस्ते करावे, चंद्रशेखर कौडूभैरी, पुतळा अनावरण कार्यक्रम शहरातील मान्यवरांच्या हस्ते करावा, त्यासाठी पुतळ्यासाठी लोकसहभाग दिलेल्यांना आमंत्रित करावे, काँग्रेस शहराध्यक्ष अॅड. राहूल घुले म्हणाले की, राजकीय स्वार्थानी आंधळे झालेल्यांनी पुतळ्यात राजकारण सुरू केले..कुणाच्या फायद्यासाठी चाललंय, तोंड दाबून बुक्याचा मार सहन करायची सवय लागलीय, नियोजित कार्यक्रम नियोजित वेळेत केला पाहिजे नाहीतर बाजूला हटा, इथल्या माणसासोबत आणखी चांगला कार्यक्रम करून दाखवू, यावेळी मारूती वाकडे, क्रांती दत्तू, नारायण गोवे, पिनू आवताडे, दिपाली शिंदे, यांनी आपले विचार व्यक्त केले..अश्वारूढ पुतळा उभारणीसाठी लोकांनी चांगला सहभाग दिला. त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या शासकीय परवानगीसाठी तब्बल दोन वर्षाचा कालावधी लागला. शासनाने सुशोभीकरणासाठी निधी देखील उपलब्ध करून दिला अशा परिस्थितीत उद्या होणारा लोकार्पण सोहळा काही मान्यवरांच्या अडचणीमुळे होऊ शकत नाही त्यांनी पुढील रविवारची तारीख दिली आहे. त्या दिवशी अनावरण करण्यात येईल. त्या दिवशीही मान्यवर उपलब्ध न झाल्यास जे हजर होतील त्यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात येईल यामध्ये राजकारण करण्याचा आपला कोणताही हेतू नाही.- अजित जगताप अध्यक्ष अश्वारूढ पुतळा समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.