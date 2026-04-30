Aashti Lift Irrigation: मोहोळ तालुक्यात आष्टी उपसा सिंचन योजना टप्पा ३ भूमिपूजनासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस येणार

मोहोळ: मोहोळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात हरितक्रांती घडविणाऱ्या आष्टी उपसा सिंचन योजना टप्पा क्रमांक तीन (अनगर व दहा गावे पाणीपुरवठा योजना) च्या भूमिपूजना साठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येणार असून, तालुक्यातील विविध गावांच्या रस्त्यासाठी निधी द्यावा अशी मागणी मोहोळचे माजी आमदार राजन पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोलापूर येथे केली आहे. तशा आशियाचे लेखी निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिले आहे. .या संदर्भात माहिती देताना माजी आमदार पाटील म्हणाले, आष्टी उपसा सिंचन योजना टप्पा क्रमांक तीन या पाणीपुरवठा योजनेला यापूर्वीच मंजुरी मिळाली आहे. निधीची ही तरतूद झाली असून, या योजनेच्या कामाची टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे. दरम्यान या योजनेच्या शुभारंभा साठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना तारीख व वेळेची मागणी केल्याचे माजी आमदार पाटील यांनी सांगितले..दरम्यान तालुक्यातील नजीक पिंपरी, अंकोली, शेज बाभुळगाव, इंचगाव, येणकी, वटवटे, जामगाव, कोरवली या गावांना जोडणारा रस्ता सिमेंट काँक्रीट चा व्हावा व त्यास मंजुरी मिळावी अशी ही मागणी केल्याचे माजी आमदार पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे दळणवळणात वाढ होऊन मोहोळ तालुक्यात येणाऱ्यांना हा मार्ग सोयीचा होणार आहे..जी गावे एक हजार व त्यापेक्षा जादा लोकसंख्येची आहेत अशी गावे महामार्गाला सिमेंटच्या रस्त्याने जोडावीत, या शासनाच्या योजने अंतर्गत मलिकपेठ, बिटले, अनगर, खंडोबाचीवाडी, देवडी, खंडाळी, पापरी, पेनुर, टाकळी सिकंदर, पुळूज, पुळुजवाडी, कोथाळे ही गावे सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्याने जोडण्याच्या कामासाठी मंजुरी मिळावी अशी ही मागणी केल्याचे माजी आमदार पाटील यांनी सांगितले..नुकत्याच संपन्न झालेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत भाजपाने घवघवीत यश संपादन केले आहे. कार्यकर्त्यांना बळ व मार्गदर्शन मिळावे तसेच तालुक्यात पक्ष संघटन वाढावे यासाठी मोहोळ येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मार्गदर्शना खाली शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार असून, केवळ तारीख व वेळेची औपचारिकता बाकी असल्याचे माजी आमदार पाटील यांनी सांगितले.