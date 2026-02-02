Mangalwedha News : काँग्रेसचे सत्तेचे विकेंद्रीकरण तर भाजपाकडून सत्तेचे केंद्रीकरण : काँग्रेस प्रवक्ते हनुमंत पवार

मंगळवेढा : काँग्रेसने स्थानिक नेतृत्वाला सत्तेत वाटा मिळावा म्हणून पंचायतराज व्यवस्थेच्या माध्यमातून सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले मात्र भारतीय जनता पार्टीने निवडणुका न घेता सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते हनुमंत पवार यांनी केला. .जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये बोलत होते यावेळी राज्य सचिव अॅड रविकिरण कोळेकर, तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे, शहराध्यक्ष अॅड राहुल घुले,प्रवीण गोवे, गणेश धोत्रे,संदीप फडतरे, प्रा.समाधान शिरसागर,रवींद्र शिवशरण, संदीप पवार आदी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना प्रवक्ते काँग्रेस प्रवक्ते पवार म्हणाले की, काँग्रेसने महिलांना सत्तेत वाटा मिळावा म्हणून 50 टक्के आरक्षण लागू केले त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका,नगरपरिषद, महानगरपालिका आदी ठिकाणी तीन लाख 70 हजार महिलांना प्रतिनिधित्व मिळाले त्यामुळे महिला आपली भूमिका राजकारणातून प्रभावीपणे मांडून स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करू लागल्या मात्र याचा काँग्रेसने कधीही गाजावाजा केला नाही मात्र लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून दीड हजार रुपये देऊन त्यांचे मत विकत घेऊन भाजपाने गाजावाजा केला. .Premium|Nagar Parishad Election Results : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लोकशाहीची पुनर्स्थापना, महायुतीला मोठे यश.काँग्रेसकडे कितीतरी पंतप्रधान होऊन गेले इंदिरा गांधी तर लोकप्रिय पंतप्रधान होत्या पण कधीच म्हटले नाही आपकी बार राहुल गांधी सरकार किंवा इंदिरा गांधी सरकार काँग्रेसकडे जिल्ह्याचे नेतृत्व तालुक्याचे नेतृत्व हा एक चेहरा होता तोच त्या ठिकाणचा प्रमुख होता परंतु भाजपकडे एकच प्रमुख आहे तो सरसंघचालक काँग्रेसने उभा केलेली सत्तेची मूल्य व्यवस्था बदलली..स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नववर्षी निवडणुका न घेत भाजपने सत्तेचे केंद्रीकरण करून आपल्या हातात सत्ता ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री हा राज्याचा प्रमुख असतो एखाद्या कॅबिनेट मंत्री हा त्या खात्याचा प्रमुख असला तरी देखील सर्व अधिकार मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडे घेतले त्यामुळे जिल्हास्तरावर जिल्हा नियोजन च्या बैठकीला आलेला पालकमंत्री देखील मुख्यमंत्री सारखा वागू लागला आणि विरोधकाचे ऐकून घ्यायचे नाही. विरोधकाला निधी द्यायच्या अशा पद्धतीने वागू लागला. सत्ता वर घ्यायची हे बीजेपीचे तत्त्व आहे सत्ता खाली पर्यंत द्यायचे हे काँग्रेसचे तत्व आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.