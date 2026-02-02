सोलापूर

Mangalwedha News : काँग्रेसचे सत्तेचे विकेंद्रीकरण तर भाजपाकडून सत्तेचे केंद्रीकरण : काँग्रेस प्रवक्ते हनुमंत पवार

Congress decentralization Panchayati Raj BJP power centralization allegation : पंचायतराज व्यवस्थेमुळे काँग्रेसने सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले, तर भाजपने निवडणुका न घेता सत्तेचे केंद्रीकरण केल्याचा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते हनुमंत पवार यांनी मंगळवेढ्यात पत्रकार परिषदेत केला.
हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा : काँग्रेसने स्थानिक नेतृत्वाला सत्तेत वाटा मिळावा म्हणून पंचायतराज व्यवस्थेच्या माध्यमातून सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले मात्र भारतीय जनता पार्टीने निवडणुका न घेता सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते हनुमंत पवार यांनी केला.

