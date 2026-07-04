Sugar Factory : साखरेतील सहकाराचा गोडवा ओसरला; १६ पैकी चार कारखाने बंद, दोन भाडेपट्ट्यावर

- संदीप गायकवाडउ. सोलापूर - एकेकाळी सहकारी साखर कारखानदारीची पंढरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यात आज सहकाराची गोडी ओसरताना दिसत आहे. जिल्ह्यातील १६ सहकारी साखर कारखान्यांपैकी चार कारखाने बंद पडले असून, दोन कारखाने भाडेपट्ट्यावर चालविले जात आहेत.आर्थिक अडचणींमुळे येत्या गाळप हंगामात आणखी चार कारखाने भाडेपट्ट्यावर जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकारची धोरणे, वाढता उत्पादन खर्च, साखरेला मिळणारा कमी दर आणि काही कारखान्यांतील व्यवस्थापनातील त्रुटी यामुळे सहकारी साखर उद्योग अडचणीत सापडल्याचे चित्र आहे..सोलापूर जिल्ह्यात एकूण ४० साखर कारखाने असून, त्यापैकी २४ खाजगी तर १६ सहकारी तत्त्वावरील आहेत. आशिया खंडात सर्वाधिक साखर कारखाने असलेला जिल्हा म्हणून सोलापूरची ओळख आहे. माजी खासदार सुधाकरपंत परिचारक यांनी खासगी कारखाना विकत घेऊन तो सहकारी तत्त्वावर सुरू करत राज्यात आदर्श निर्माण केला.माजी उपमुख्यमंत्री शंकरराव मोहिते-पाटील यांनी दुष्काळी भागात सहकारी साखर कारखाने उभारून शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना दिली. औदुंबर पाटील, आप्पासाहेब काडादी यांच्यासह अनेक सहकार नेत्यांनी कारखानदारीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात हरितक्रांती घडवून आणली..सहकारी साखर कारखान्यांनी केवळ ऊस उत्पादकांना बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली नाही, तर शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सामाजिक विकासातही महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून या उद्योगाकडे पाहिले जात होते.यानंतरच्या काळात माजी आमदार बबनदादा शिंदे यांनी सहकारी साखर कारखानदारीत नवे विक्रम प्रस्थापित केले..सध्या बबनदादा शिंदे आणि माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांच्या मार्गदर्शनाखालील सहकारी कारखाने तुलनेने सक्षम स्थितीत आहेत. मात्र, अन्य काही कारखाने आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्याला व्यवस्थापनातील त्रुटी, आर्थिक शिस्तीचा अभाव आणि संचालक मंडळांची निष्क्रियता कारणीभूत असल्याची टीका शेतकरी व सभासदांकडून केली जात आहे.दुसरीकडे, गेल्या काही वर्षांत वाढलेला उत्पादन खर्च, उसाची टंचाई, कमी झालेला गाळप कालावधी आणि साखरेच्या किमान विक्री किमतीत (एमएसपी) न झालेली वाढ यामुळे सहकारी कारखान्यांवरील आर्थिक ताण अधिक वाढला आहे..सहकारी साखर कारखानदारी अडचणीत येण्याची प्रमुख कारणेगाळप कालावधीत घट - ऊस टंचाई, हवामानातील बदल आणि खाजगी कारखान्यांशी वाढलेली स्पर्धा यामुळे यंदाचा गाळप हंगाम नेहमीच्या सुमारे १५० दिवसांऐवजी अवघ्या १०० दिवसांत संपला. त्यामुळे कारखान्यांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला.उत्पादन खर्च वाढला, विक्री दर स्थिरसाखर कारखानदार महासंघाच्या माहितीनुसार, एक क्विंटल साखर उत्पादनासाठी सुमारे ४,०२९ रुपये खर्च येतो. मात्र, केंद्र सरकारने साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) अद्याप ३,१०० रुपये प्रतिक्विंटल इतकीच कायम ठेवल्याने कारखान्यांना प्रतिक्विंटल ३०० ते ५०० रुपयांपर्यंत तोटा सहन करावा लागत आहे..भाडेपट्ट्यावर चालणारे कारखानेसहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखाना, भाळवणीसांगोला तालुका सहकारी साखर कारखाना, सांगोलाबंद पडलेले कारखानेसंतनाथ सहकारी साखर कारखाना, वैराग (प्रशासकांकडे)श्री मकाई सहकारी साखर कारखाना, जिंती (करमाळा)श्री आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना, जेऊर (करमाळा)श्री स्वामी समर्थ सहकारी साखर कारखाना, दहिटणे (अक्कलकोट)संतनाथ सहकारी साखर कारखाना, वैराग (प्रशासकांकडे)श्री मकाई सहकारी साखर कारखाना, जिंती (करमाळा)श्री आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना, जेऊर (करमाळा)श्री स्वामी समर्थ सहकारी साखर कारखाना, दहिटणे (अक्कलकोट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.