सोलापूर : अतिक्रमण केल्याच्या कारणावरून तिघांविरुद्ध विजापूर नाका पोलिसांत (Police) गुन्हा दाखल झाला आहे. प्रकाश सुदामा चव्हाण (रा. सिनियर सेक्‍शन ऑफिस, रेल्वे स्टेशनजवळ) यांनी पोलिसांत फिर्याद दिली. त्यावरुन वाल्मिकी गायकवाड, सोमा गायकवाड (रा. सेटलमेंट फ्री कॉलनी क्र. दोन) आणि सुनील अकबर गायकवाड (रा. कुमठे गाव, शांती नगर, होटगी रोड) यांच्याविरुद्ध गुन्हा (Crime) दाखल झाला आहे. तत्पूर्वी, सिनियर सेक्‍शन इंजिनिअर बी. बी. खामगावकर यांचा फिर्यादी प्रकाश चव्हाण यांच्या मोबाइलवर कॉल आला. काहीजण शेड मारून आपल्या जागेत अतिक्रमण करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावेळी प्रकाश चव्हाण हे त्याठिकाणी गेले. त्यावेळी संशयित आरोपी वाल्मिकी गायकवाड हा रेल्वे हद्दीत पत्र्याच्या शेड मारून अतिक्रमण करताना आढळला. तर सुनील व सोमा गायकवाड हे दोघे शेड मारून निघून गेले होते, असेही फिर्यादीत म्हटले आहे. पुढील तपास पोलिस हवालदार वाल्मिकी हे करीत आहेत. (Crime news in and around Solapur city-ssd73)

न्यायालयीन केस मागे घेण्यावरून दगडफेक

"कोर्ट केस वापस ले, नही तो तुझे जिंदा नही छोडूंगा', असे म्हणून लाथाबुक्‍क्‍यांनी मारहाण करून घरावर दगडफेक केल्याची घटना काडादी चाळ, सिद्धेश्‍वर पेठेत घडली. याप्रकरणी हाजी मुस्ताक अहमद बाशामिया शेख यांनी जेलरोड पोलिसांत फिर्याद दिली. फिर्यादीवरून इरफान अल्लाबक्ष शेख, इम्रान अल्लाबक्ष शेख, आली असलम शेख, आरिफ शेख, शोएब शेख, शमा शेख, जबीन शेख (सर्वजण रा. काडादी चाळ, सिध्देश्‍वर पेठ) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तत्पूर्वी, हाजी मुस्ताक यांचा मुलगा व त्याचा मित्र घराजवळ उभे होते. त्यावेळी संशयित आरोपींनी संगनमत करून जमाव जमविला. इरफानने "तेरी वजह से यह जगह अटक गई है, तुने यह जगह के बारे मे की हुई कोर्ट केस वापस ले, नही तो तेरे घर को जिंदा नही छोडूंगा' अशी धमकी दिली. त्यानंतर सर्वांनी मिळून लाथाबुक्‍क्‍यांनी मारहाण करून घरावर दगडफेक केली. त्यानंतर घरासमोरील सीसीटीव्ही कॅमेरा फोडला. तसेच चारचाकी वाहनाची काच फोडून सहा हजारांचे नुकसान केले, असेही फिर्यादीत म्हटले आहे. पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक लिगाडे हे करीत आहेत.

मागील भांडणाच्या रागातून मारहाण

मागील भांडणाचा राग मनात धरून तरुणास शिवीगाळ करून डोक्‍यात रॉडने वार केल्याची घटना छत्रपती शाहूराजे रिक्षा स्टॉप परिसरात घडली. याप्रकरणी राधेश्‍याम बिराप्पा सलगर (रा. आवसे वस्ती, आमराई) यांनी फौजदार चावडी पोलिसांत फिर्याद दिली. फिर्यादीवरून राज सर्वगोड, लखन तळभंडारे, शिरीष सर्वगोड, सोनू सर्वगोड (सर्वजण रा. आवसे वस्ती) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादीचा मित्र हा यश सुरवसेची वाट पाहत थांबला होता. त्यावेळी संशयित आरोपी सोनू सर्वगोड याने मागील भांडणाचा राग मनात धरून यशसोबत का बोलतो, असे म्हणून राधेश्‍याम यास शिवीगाळ करून दमदाटी केली. त्यानंतर राज सर्वगोड याने मागून राधेश्‍यामच्या डोक्‍यात रॉडने वार करून त्याला जखमी केले, असे फिर्यादीत म्हटले आहे. पुढील तपास पोलिस नाईक राठोड हे करीत आहेत.

थुंकल्यावरून शिवीगाळ अन्‌ मारहाण

तू माझ्याकडे पाहून का थुंकलास म्हणून हाताने व दगडाने मारहाण केल्याची घटना सोशल कॉलेजमागे घडली. याप्रकरणी बिलाल अ. मरिजद तहसीलदार (रा. मुस्लिम पाच्छा पेठ) यांनी जेलरोड पोलिसांत फिर्याद दिली. फिर्यादीवरून सोहेल अफसर अडते यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. बिलाल हे दुचाकीवरून जाताना त्यांच्या ओळखीचा संशयित आरोपी सोहेल हा रस्त्यावर थांबला होता. त्यावेळी बिलाल हे दुचाकी थांबवून सोहेलकडे गेले आणि "तू मेरे को देख कर, क्‍यू थुका' असे विचारले. त्यावेळी सोहेलने शिवीगाळ करून हाताने मारहाण केली. त्यानंतर रस्त्यावरील दगड घेऊन तोंडावर मारुन जखमी केले, असेही फिर्यादीत म्हटले आहे. पुढील तपास पोलिस नाईक म्हेत्रे हे करीत आहे.