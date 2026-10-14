Bribery Allegation; दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांची लूट, पीक पाहणीसाठी पैशांची मागणी; महसूल सेवकावर गुन्हा दाखल

अक्कलकोट शहर : शासनाच्या आदेशानुसार शेतातील पिकांची पाहणी विनाशुल्क करणे अपेक्षित असताना, पीक पाहणीसाठी शेतकऱ्यांकडे २०० ते ५०० रुपयांची मागणी केल्याच्या आरोपावरून खैराट (ता. अक्कलकोट) येथील महसूल सेवक हनुमंत सुरेश जाधव याच्याविरुद्ध अक्कलकोट उत्तर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..पैसे न दिल्यास पीक पाहणी करणार नसल्याची धमकी दिल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. या प्रकरणी ग्राम महसूल अधिकारी यश सुरेश केंद्रे (वय २६, रा. हाडाळी बी.एस., ता. कंधार, जि. नांदेड) यांनी फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीनुसार, १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास खैराट येथे हा प्रकार घडला. .या घटनेची नोंद मंगळवारी (ता. १३) रोजी पोलिस ठाण्यात झाली. शासनाच्या आदेशानुसार शेतकऱ्यांच्या पिकांची पाहणी विनाशुल्क करणे अपेक्षित असतानाही संबंधित महसूल सेवकाने पीक पाहणीसाठी २०० ते ५०० रुपये मागितल्याचा आरोप आहे. पैसे न दिल्यास पीक पाहणी करणार नसल्याचे सांगून शेतकऱ्यांना दमदाटी केल्याचेही फिर्यादीत नमूद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.