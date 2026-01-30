सोलापूर

CTET Exam : जिल्हा परिषद निवडणुकीत शिक्षकांच्या नियुक्त्या बदल, सीटीईटी परीक्षेचा अडथळा

CTET election duty problem : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीदरम्यान सीटीईटी परीक्षा आल्याने मतदान अधिकारी म्हणून नियुक्त शिक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी परीक्षार्थी शिक्षकांची यादी मागवून नियुक्त्या बदलीचे तातडीचे आदेश दिले.
CTET election duty problem

CTET election duty problem

sakal

दीपक बारकुल
Updated on

येरमाळा : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रशासनासमोर एक नवा प्रशासकीय अडथळा उभा राहिला आहे. मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांनी सुधारित निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यानुसार मतदान ७ फेब्रुवारी तर मतमोजणी ९ फेब्रुवारीला होणार आहे. मात्र,याच कालावधीत सीटीईटी परीक्षा ७ फेब्रुवारी या दिवशी आयोजित करण्यात आल्याने मतदान कामासाठी नियुक्त शिक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता.

Loading content, please wait...
pune
exam
teacher
chiplun panchayat smiti
Exam

Related Stories

No stories found.