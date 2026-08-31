सोलापूर

Mohol Accident : अज्ञात वाहनाच्या धडकेत सायकलस्वाराचा जागीच मृत्यू

अज्ञात वाहनाने सायकलला पाठीमागून जोरदार धडक देऊन झालेल्या अपघातात सायकलस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला.
Accident

Accident

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राजकुमार शहा
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मोहोळ - सोलापुर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर शेटफळ शिवारात सोमवार ता 31 ऑगस्ट दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास अज्ञात वाहनाने सायकलला पाठीमागून जोरदार धडक देऊन झालेल्या अपघातात सायकलस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला. पंडित नारायण सुर्वे (वय-65, रा. अरण, ता. माढा, जि. सोलापूर) असे मृताचे नाव आहे.या घटनेची नोंद मोहोळ पोलीसात झाली आहे.

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