Mohol Accident : अज्ञात वाहनाच्या धडकेत सायकलस्वाराचा जागीच मृत्यू

मोहोळ - सोलापुर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर शेटफळ शिवारात सोमवार ता 31 ऑगस्ट दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास अज्ञात वाहनाने सायकलला पाठीमागून जोरदार धडक देऊन झालेल्या अपघातात सायकलस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला. पंडित नारायण सुर्वे (वय-65, रा. अरण, ता. माढा, जि. सोलापूर) असे मृताचे नाव आहे.या घटनेची नोंद मोहोळ पोलीसात झाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सोलापूरच्या दिशेने जाणाऱ्या अज्ञात वाहनाने पंडीत सुर्वे यांच्या सायकलला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या अपघातात सुर्वे यांना गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांचा घटना स्थळीच मृत्यू झाला..अपघाताची माहिती मिळताच वरवडे टोल नाका येथील गस्ती पथकाचे प्रमुख संतोष खडके, सहायक नवनाथ मोरे, मोडनिंब येथील महामार्ग पोलीस मदत केंद्राचे पोलीस उपनिरीक्षक उमेश पवार व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली..या अपघाताची माहिती वरवडे टोल नाका येथील गस्ती पथकाचे प्रमुख संतोष खडके यांनी मोहोळ पोलीस ठाण्याला कळविली. अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या अज्ञात वाहनाचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे. या घटनेचा तपास अंमलदार अतुल क्षीरसागर करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.