सोलापूर

Mangalwedha News : दामाजीच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन 22 व्या दिवशी मागे

श्री संत दामाजी सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यस्थळावर कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनावरून (पेन्शन) सुरू असलेले आंदोलन अखेर 22 व्या दिवशी मागे घेण्यात आले.
Damaji Retired Employees Call Off Protest on 22nd Day

Damaji Retired Employees Call Off Protest on 22nd Day

sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा - श्री संत दामाजी सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यस्थळावर कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनावरून (पेन्शन) सुरू असलेले आंदोलन अखेर 22 व्या दिवशी अध्यक्ष शिवानंद पाटील उपाध्यक्ष तानाजी खरात व संचालक मंडळाच्या यशस्वी चर्चेनंतर मागे घेण्यात आले.

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