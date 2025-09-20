सोलापूर

Sangola News : सांगोला तालुक्यात ओला दुष्काळ जाहीर करुन शेतकऱ्यांना सरसकट मदत द्यावी; माजी आमदार दिपक आबा साळुंखे-पाटील यांची मागणी

सांगोला तालुक्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेती व फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.
सांगोला - सांगोला तालुक्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेती व फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. शासनाने तालुक्यात तातडीत ओला दुष्काळ जाहीर करुन शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत जाहीर करावी अशी मागणी माजी आमदार दिपकआबा साळुंखे-पाटील यांनी केली आहे.

