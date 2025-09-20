Sangola News : सांगोला तालुक्यात ओला दुष्काळ जाहीर करुन शेतकऱ्यांना सरसकट मदत द्यावी; माजी आमदार दिपक आबा साळुंखे-पाटील यांची मागणी

सांगोला - सांगोला तालुक्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेती व फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. शासनाने तालुक्यात तातडीत ओला दुष्काळ जाहीर करुन शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत जाहीर करावी अशी मागणी माजी आमदार दिपकआबा साळुंखे-पाटील यांनी केली आहे..सांगोला येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना माजी आमदार साळुंखे-पाटील म्हणाले की, गेल्या दोन दिवसापासून तालुक्यातील अनेक भागात प्रचंड मोठा पाऊस झाला आहे. या मुसळधार पावसाने तालुक्यातील डाळिंब, द्राक्ष, आंबा, केळी या फळबागांसह मका, बाजरी, तूर, कांदा, सूर्यफूल आणि भाजीपाला पिकांचे नुकसान झाले आहे.उभी पिके पाण्याखाली गेली असून काढणीस आलेली पिके वाहून गेल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. घरांची पडझड होऊन काही कुटुंबे बेघर झाली आहेत. अनेक रस्तेही वाहून गेले आहेत. वित्तहानी बरोबरच मनुष्यहानीही तालुक्यात झाली आहे..नेहमी पाणीटंचाईसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या सांगोला तालुक्यात यंदा पावसाने जलमय परिस्थिती निर्माण केली आहे. शेतकरी वर्गाचा ‘हातातला घास’ हिरावला गेला आहे. त्यामुळे सांगोला तालुका ओला दुष्काळग्रस्त घोषित करणे अत्यावश्यक आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.पालकमंत्री जयकुमार गोरे आणि कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याशी संपर्क साधून नुकसानीचा आढावा मी देणार आहे. तालुका ओला दुष्काळ घोषित करून शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत द्यावी, ही आमची ठाम भूमिका आहे आल्याचेही साळूंखे-पाटील यांनी सांगितले..पर्जन्यमापक यंत्रे कुचकामी -पावसाची आकडेवारी दाखवणारे पर्जन्यमापक यंत्रे जुनी व कुचकामी झाली आहेत. त्या पर्जन्यमापक यंत्राद्वारे पावसाचे अचूक मापन घेणे शक्य नसल्याने याचा तोटा शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो आहे. ही पर्जन्यमापक यंत्र बदलून अत्याधुनिक पर्जन्यमापक यंत्राचा वापर करावा अशी मागणीही माजी आमदार दिपक आबा साळुंखे-पाटील यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.