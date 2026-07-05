सोलापूर

Solapur Rural Health: सोलापूर जिल्ह्यात ‘देवाभाऊ जनआरोग्य अभियान’ला नाझरा येथून सुरुवात

'देवाभाऊ जनआरोग्य अभियान'मुळे प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्राची प्रत्यक्ष पाहणी; त्रुटी दूर करून ग्रामीण भागात दर्जेदार, पारदर्शक व लोकाभिमुख आरोग्य सेवा देण्याचा संकल्प
The campaign aims to improve implementation of government health schemes and ensure quality healthcare services reach every eligible beneficiary.

The campaign aims to improve implementation of government health schemes and ensure quality healthcare services reach every eligible beneficiary.

Sakal

दत्तात्रय खंडागळे
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सांगोला : ग्रामीण भागातील नागरिकांना दर्जेदार व प्रभावी आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने भाजप सोलापूर ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष तथा जिल्हा परिषद आरोग्य व शिक्षण समितीचे सभापती चेतनसिंह केदार सावंत यांच्या पुढाकारातून 'देवाभाऊ जनआरोग्य अभियान' सुरू करण्यात आले असून, या अभियानाचा शुभारंभ रविवारी (ता. ५) रोजी नाझरा (ता. सांगोला) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून करण्यात आला.

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