Solapur Rural Health: सोलापूर जिल्ह्यात ‘देवाभाऊ जनआरोग्य अभियान’ला नाझरा येथून सुरुवात

सांगोला : ग्रामीण भागातील नागरिकांना दर्जेदार व प्रभावी आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने भाजप सोलापूर ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष तथा जिल्हा परिषद आरोग्य व शिक्षण समितीचे सभापती चेतनसिंह केदार सावंत यांच्या पुढाकारातून 'देवाभाऊ जनआरोग्य अभियान' सुरू करण्यात आले असून, या अभियानाचा शुभारंभ रविवारी (ता. ५) रोजी नाझरा (ता. सांगोला) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून करण्यात आला..महाराष्ट्राचे ग्रामविकास मंत्री तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे आणि माढा लोकसभा मतदारसंघाचे माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. अभियानांतर्गत सभापती सावंत प्रत्येक रविवारी जिल्ह्यातील एका प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट देऊन तेथील आरोग्य सेवा, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, उपलब्ध सुविधा तसेच नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांचा प्रत्यक्ष आढावा घेणार आहेत. आढाव्यात आढळणाऱ्या त्रुटींची नोंद करून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या समन्वयातून त्यावर तातडीने कार्यवाही केली जाणार आहे..नाझरा प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या भेटीदरम्यान माता-बाल आरोग्य, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सार्वत्रिक लसीकरण, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, किशोर आरोग्य, कुटुंब नियोजन, अॅनिमिया मुक्त भारत अभियान, राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम, मलेरिया, डेंग्यू व फायलरिया नियंत्रण, असंसर्गजन्य रोग तपासणी, मानसिक आरोग्य सेवा, आयुष्मान भारत, महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना, रोग सर्वेक्षण (आयडीएसपी), मोफत औषध वितरण, प्रयोगशाळा सेवा तसेच १०२ व १०८ रुग्णवाहिका सेवांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला..यावेळी वैद्यकीय अधिकारी, जनआरोग्य समिती (जेएएस) सदस्य, आशा स्वयंसेविका, आरोग्यसेविका, अंगणवाडी सेविका व आरोग्य कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधत शासनाच्या सर्व आरोग्य योजना प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचाव्यात, यासाठी आवश्यक सूचना देण्यात आल्या. सेवा वितरणातील त्रुटी दूर करून गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्यावर विशेष भर देण्यात आला..या अभियानामुळे जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या कार्यपद्धतीत गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व अधिक बळकट होऊन सर्वसामान्य नागरिकांना अधिक दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला..या कार्यक्रमास सांगोला पंचायत समितीचे उपसभापती अजय सरगर, पंचायत समिती सदस्य सदाशिव दबडे, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संदीप देवकते, विस्तार अधिकारी जयंत टकले, सुरेश चौगुले, भाऊ पाटील, सुरेश आदाटे, विजयकुमार जावीर, रमेश पाटील, संजय पाटील, प्रवीण पाटील, रियाज काझी तसेच वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.."देवाभाऊ जनआरोग्य अभियान" हा केवळ आढावा घेण्याचा उपक्रम नसून ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम, गतिमान आणि उत्तरदायी बनविण्याचा प्रयत्न आहे. एकही पात्र नागरिक शासकीय आरोग्य योजनांपासून वंचित राहू नये, यासाठी सभापती चेतनसिंह केदार सावंत प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट देऊन सातत्याने पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.