Solapur Crime: टेंभुर्णीजवळ थरारक दरोडा; साडी व्यापाऱ्याच्या सेल्समनकडून ३ कोटींची लूट, स्विफ्ट कारने टेम्पो अडवून चाकूचा धाक अन् काय घडलं..

टेंभुर्णी: कर्नाटक राज्यातील चडचण (जि. विजयपूर) येथील साडी व्यापाऱ्याचा सेल्समन सुरत (गुजरात) येथे साड्या आणण्यासाठी टेम्पोने जात होता. त्या टेम्पोला स्विफ्ट कार आडवी लावून चौघांनी चाकूचा धाक दाखवत तीन कोटी रुपये लुटल्याची धक्कादायक घटना घडली. टेंभुर्णी–करमाळा रस्त्यावरील बंद पडलेल्या टोलनाक्याजवळ सोमवारी (ता. ११) मध्यरात्री सव्वादोनच्या सुमारास हा प्रकार घडला. या प्रकरणी टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून मोडनिंब येथील दोन संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांचे अन्य साथीदार फरार आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्नाटकातील चडचण येथील बाहुबली एन. मुत्तीन यांचा साड्यांचा व्यापार आहे. धुंडाप्पा रामण्णा खलाटे (वय ३५, रा. गोट्याळ, ता. चडचण, जि. विजयपूर) हे त्यांच्याकडे सेल्समन म्हणून काम करतात. सुरत येथून साड्या आणण्यासाठी व्यापारी मुत्तीन यांनी विश्वास खंदारे (रा. मोडनिंब, ता. माढा) यांचा आयशर टेम्पो भाड्याने घेतला होता..१० मे रोजी रात्री चडचण येथून धुंडाप्पा खलाटे यांच्याकडे तीन कोटी रुपये भरलेली दोन पोती देण्यात आली होती. ही रक्कम पांढऱ्या रंगाच्या दोन पोत्यांमध्ये ठेवून टेम्पोच्या मागील भागात ठेवण्यात आली होती. सुरुवातीला हा प्रवास विश्वास खंदारे यांच्या टेम्पोतून सुरू झाला. नंतर मोडनिंब येथे मालकांच्या सूचनेनुसार पैशांची पोती नागनाथ सुर्वे (रा. बैरागवाडी, ता. माढा) यांच्या टेम्पोत हलविण्यात आली. ती पोती ताडपत्रीत बांधून केबिनच्या टपावर ठेवण्यात आली होती..यानंतर सेल्समन धुंडाप्पा खलाटे, सुनील सुर्वे आणि नागनाथ सुर्वे हे तिघे मोडनिंबहून सुरतच्या दिशेने निघाले. टेंभुर्णीनजिक बंद पडलेल्या टोलनाक्याच्या पुढे वळणावर त्यांच्या टेम्पोला बिगर नंबर प्लेटच्या राखाडी रंगाच्या स्विफ्ट कारने ओव्हरटेक करून अडविले..कारमधून उतरलेल्या चौघांपैकी दोघांच्या हातात चाकू होते. त्यांनी चालकासह तिघांना मारहाण केली. सेल्समनचे नरडे दाबून धमकावण्यात आले. त्यानंतर दोन जण टेम्पोच्या वर चढले आणि ताडपत्री फाडून पैशांनी भरलेली दोन्ही पोती खाली टाकली. ही पोती स्विफ्ट कारमध्ये टाकून ओरडला तर जिवे मारू, अशी धमकी देत आरोपी पसार झाले. .घटनेनंतर टेम्पोवरील ताडपत्री फाडून पैशांची पोती जबरदस्तीने नेल्याचे निदर्शनास आले. यानंतर धुंडाप्पा खलाटे यांनी टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. फिर्यादीनुसार, दोन पोत्यांमध्ये ५०० रुपयांच्या ६० हजार नोटा म्हणजेच एकूण तीन कोटी रुपये होते.गुन्हा दाखल होताच टेंभुर्णी पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी तथा परिविक्षाधीन सहाय्यक पोलिस अधीक्षक राहुल आत्राम यांनी दोन तपास पथके नियुक्त केली..दोघे संशयित मोडनिंबचेगोपनीय माहितीच्या आधारे संशयित अजित नामदेव सुर्वे (वय २६, रा. पांढरेवस्ती, अरण रोड, मोडनिंब) याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्याचा गुन्ह्यात सहभाग आढळून आला. दरम्यान, स्थानिक गुन्हे शाखेच्या तांत्रिक विश्लेषणातून संशयित सिद्धेश्वर नामदेव माने (वय ३४, रा. पालखीमार्ग, मोडनिंब) हा सुरत येथे असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार स्वतंत्र पथक पाठवून त्याला ताब्यात घेण्यात आले..रक्कम अद्याप सापडली नाहीपोलिसांनी अद्याप चोरीस गेलेली तीन कोटी रुपयांची रक्कम हस्तगत केलेली नाही. अटक केलेल्या दोन्ही संशयितांना माढा न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने सोमवारपर्यंत (ता. २५) पोलिस कोठडी सुनावली आहे. तपास प्रभारी अधिकारी राहुल आत्राम करत आहेत.