Solapur Crime : कौटुंबीक वादातुन दोघावर गोळीबार मोहोळ तालुक्यातील घटना

family dispute gun firing on two crime police arrested three sakal

राजकुमार शहा मोहोळ : कौटुंबिक वादातून दोघा जणावर गोळीबार करण्यात आला, मात्र तो प्रयत्न यशस्वी झाला. हा प्रकार शेटफळ- पंढरपूर महामार्गावरील आष्टी शिवारात शनिवार ता 13 रोजी रात्री सव्वा आठ वाजण्याच्या सुमारास घडला. दरम्यान या प्रकरणी संशयावरून पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेतले आहे. या घटनेमुळे परिसरात घबराट पसरली आहे, या प्रकरणी मोहोळ पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे. मोहोळ पोलिसां कडून मिळालेल्या माहिती नुसार, पटवर्धन कुरोली ता पंढरपूर येथील रहिवाशी सिद्धेश्वर ब्रह्मदेव नाईकनवरे व त्याचा नातेवाईक आदित्य व्यवहारे हे दोघे मोटरसायकल वरून घराकडे निघाले होते. त्याचवेळी तिघा अज्ञातानी विना नंबर प्लेटच्या मोटरसायकलवर येऊन त्यांची मोटरसायकल अडवली व तिघांपैकी एकाने त्याच्या जवळ असलेल्या बंदुकीतून गोळीबार केला. मात्र तो फसला. दरम्यान आपल्यावर हल्ला होतोय समजल्यावर नाईकनवरे व व्यवहारे हे दोघे जीव वाचविण्यासाठी ऊसात पळून गेले, तर संशयित मोटरसायकल वरून पळून गेले. पळून गेलेले संशयित हे 25 ते 30 वयोगटातील होते. या घटनेची माहिती मिळताच मोहोळ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सुरेशकुमार राऊत, पोलीस उपनिरीक्षक पी पी झालटे यांनी तातडीने घटनास्थळ गाठले व पाहणी केली. त्याच वेळी उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल भारती, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक घटनास्थळावर दाखल झाले. घटनास्थळा वरून पोलिसांनी दोन जिवंत काडतुसे जप्त केली आहेत. संशयीतांच्या शोधात पोलीस पथक पाठवण्यात आले असून, सीसीटीव्ही फुटेज व काही धागेदोरे मिळतात का ते पोलिसांचे तपासण्याचे काम सुरू आहे. या प्रकरणी सिद्धेश्वर ब्रह्मदेव नाईकनवरे यांनी मोहोळ पोलिसात फिर्याद दिली असून, अधिक तपास पोलीस उपनिरीक्षक पी पी झालटे करीत आहेत.