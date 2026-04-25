Mohol News : शेत मालकीनीनेच केला दरोड्याचा बनाव; पोलिसांच्या चौकशीत सत्य उघड, मोहोळ तालुक्यातील प्रकार

मोहोळ - आपल्या शेतात कामाला असलेले सालगडी, कामगार काम सोडून जाऊ नयेत, या भीती पोटी बोपले, ता. मोहोळ येथील एका महिला मालकिणीने स्वतःच्याच घरावर दरोडा पडल्याचा बनाव रचल्याचा धक्कादायक प्रकार मोहोळ तालुक्यात उघडकीस आला आहे. पोलिसांनी अत्यंत चाणाक्षपणे तपास करत या खोट्या तक्रारीचा छडा लावला असून, फिर्यादी महिलेनेच हा सर्व बनाव केल्याचे निष्पन्न झाले आहे..या संदर्भात मोहोळ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी सुगंधा विलास ढेरे यांनी मोहोळ पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती की, १६ एप्रिल २०२६ रोजी रात्री १० ते ११ च्या सुमारास, त्यांचे पती यवतमाळला गेले असताना, त्यांच्याकडे कामाला असलेले सालगडी शिवदास यशवंत मडावी आणि त्यांची पत्नी रंजना मडावी (रा. चिरादेवी, जि. चंद्रपूर) यांनी घरात घुसून त्यांना चाकूचा धाक दाखवला. त्यांचे हात-पाय बांधून, मारहाण करून कपाटातील ३ लाख रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने जबरदस्तीने चोरून नेले..गुन्ह्याचे गांभीर्य ओळखून पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अपर पोलीस अधीक्षक प्रितम यावलकर यांच्या मार्गदर्शना खाली तपासाची चक्रे फिरवण्यात आली. पोलीस उपनिरीक्षक कांबळे यांचे पथक तातडीने चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिरादेवी येथे रवाना झाले. तेथून संशयित सालगड्याला ताब्यात घेऊन मोहोळला आणून सखोल चौकशी करण्यात आली. मात्र, चौकशी दरम्यान फिर्यादीच्या कथनात आणि वस्तुस्थितीत तफावत आढळल्याने पोलिसांना संशय आला..पोलिसांनी जेव्हा फिर्यादी सुगंधा ढेरे यांना विश्वासात घेऊन कसून चौकशी केली, तेव्हा त्यांनी सत्य कबूल केले. "सालगड्यांनी काम सोडून जाऊ नये" या एकमेव उद्देशाने आपण हा चोरीचा व मारहाणीचा बनाव रचला होता. प्रत्यक्षात अशी कोणतीही घटना घडली नसल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे..ही कारवाई पोलीस निरीक्षक बाजीराव पोवार, पोलीस उपनिरीक्षक कांबळे व त्यांच्या पथकाने यशस्वी रीत्या पूर्ण केली. एका खोट्या तक्रारीमुळे पोलीस प्रशासनाचा वेळ व श्रम वाया गेल्याने आता संबंधित महिलेवर काय कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.नागरिकांनी पोलीस प्रशासनाला खोटी माहिती देऊन दिशाभूल करू नये, असे आवाहन मोहोळ पोलिसां कडून करण्यात आले आहे.