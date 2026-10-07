सोलापूर

Crop Damage Survey: फार्मर आयडी व डिजिटल सातबाराचे संकेतस्थळ बंद दुष्काळी पंचनाम्याची कागदपत्रे जमा करताना शेतकऱ्यांची दमछाक

Farmer ID Portal Down, Digital 7/12 Website Disrupted in Mangalwedha. दुष्काळी पीक नुकसानीच्या पंचनाम्यांसाठी कागदपत्रे जमा करताना शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. फार्मर आयडी आणि डिजिटल सातबारा संकेतस्थळ बंद असल्याने कागदपत्रांची पूर्तता रखडली आहे.
Farmers Face Difficulties as Farmer ID and Digital 7/12 Portals Remain Unavailable in Mangalwedha

Farmers Face Difficulties as Farmer ID and Digital 7/12 Portals Remain Unavailable in Mangalwedha

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हुकूम मुलाणी: सकाळ वृत्तसेवा
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मंगळवेढा : जिल्हाधिकारी एस कार्तिकीयेन यांनी पीक नुकसानाची पंचनामे दहा दिवसात पूर्ण करण्याचे सूचना कर्मचाऱ्यांना दिल्या मात्र सध्या फॉर्मर आयडी आणि डिजिटल सातबाराचे संकेतस्थळ बंद असल्यामुळे शेतकऱ्यासमोर पंचनामासाठी आवश्यक कागदपत्राची पूर्त करताना ऐन दुष्काळात शेतकऱ्यांना नाकीनव येत आहे

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