Crop Damage Survey: फार्मर आयडी व डिजिटल सातबाराचे संकेतस्थळ बंद दुष्काळी पंचनाम्याची कागदपत्रे जमा करताना शेतकऱ्यांची दमछाक

मंगळवेढा : जिल्हाधिकारी एस कार्तिकीयेन यांनी पीक नुकसानाची पंचनामे दहा दिवसात पूर्ण करण्याचे सूचना कर्मचाऱ्यांना दिल्या मात्र सध्या फॉर्मर आयडी आणि डिजिटल सातबाराचे संकेतस्थळ बंद असल्यामुळे शेतकऱ्यासमोर पंचनामासाठी आवश्यक कागदपत्राची पूर्त करताना ऐन दुष्काळात शेतकऱ्यांना नाकीनव येत आहे .यंदा मान्सून पावसाने दगा दिल्यामुळे शेतकऱ्यासमोर यंदा शेतीचे अर्थकारण पूर्णपणे कोलमडले आहे.अल्पशा पाण्यावर आलेली पिके जळून गेली.शासनाने या परिस्थितीचा विचार करून संपूर्ण जिल्हा दुष्काळ जाहीर करत तालुक्याचा समावेश ट्रिगर वन मध्ये केला जिल्हाधिकाऱ्यांनी बाधित शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीचे पंचनामे करण्यासाठी तलाठी ग्रामसेवक आणि कृषी सहायक यांना सूचना दिल्या आहेत मात्र हे अधिकारी भर उन्हात शेतकय्राच्या बांधावर जाऊन पंचनामे करीत असले तरी प्रत्यक्षात पंचनामासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्राची पूर्तता करताना शेतकऱ्यांची मात्र दमछाक होत आहे .सध्या गेल्या काही दिवसापासून फार्मर आयडी चे संकेतस्थळ बंद असल्यामुळे फार्मरणी नसलेले शेतकरी सध्या फार्मर आयडी काढण्यासाठी सीएससी केंद्रावर बसून आहेत तर त्याचबरोबर सध्या तालुक्यातील निवडक तलाठ्यावर अन्य अनेक गावाचा पदभार आहे शिवाय काही तलाठी पंचनामात गुंतले आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांना उतारे काढण्यासाठी अडचणी येत असल्यामुळे शासनाने उतरण्यासाठी डिजिटल सातबाराचा पर्याय दिला मात्र तेही संकेतस्थळ बंद असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक कागदपत्राची पूर्तता करताना डोकेदुखी वाढली त्यामुळे निसर्गाच्या दुष्काळाने त्रस्त झालेला शेतकरी प्रशासनातील ऑनलाइनच्या बंद कामकाजामुळे आणखीनच त्रस्त झाला..प्रशासनाकडे ज्या शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी आहेत त्यांना आधार लिंक आहे शिवाय नुकतीच काही शेतकऱ्यांची पीक पाण्याची नोंद देखील झाली आहे अशा शेतकऱ्यांचा सर्व डाटा शासनाकडे उपलब्ध असताना पंचनामे आणि शेतकऱ्यांना नाहक त्रास कशासाठी देत आहेत. त्यांच्याकडे असलेल्या माहितीच्या आधारावर पीक पाणी नुसार शेतकऱ्यांना भरपाई त्यांच्या बँक खात्यावर देण्याची प्रक्रिया राबवावी.-राजकुमार स्वामी जिल्हाध्यक्ष कामगार सेनाफार्मर आयडी व डिजिटल सातबारा काढण्यासाठी आम्ही सीएससी केंद्रावर थांबून आहे परंतु सध्या दोन्ही संकेतस्थळ बंद असल्यामुळे कोणतीही कागदपत्रे काढता येत नाहीत त्यामुळे वेळेत कागदपत्राची पूर्तता कशी करणार.-दादा मदने शेतकरी अकोला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.