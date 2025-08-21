Sadabhau Khot : शेतकऱ्यांच्या गोठ्यालाच गोशाळेचा दर्जा द्यावा

सांगोला - महाराष्ट्रात दोन कोटी ८५ लाख पशुधन असून यापैकी फक्त एक टक्का जनावरे गोशाळांत आहेत; उर्वरित जनावरे शेतकरी, शेतमजूर व बारा बलुतेदार सांभाळत आहेत. त्यामुळे खरा गोठा हा शेतकऱ्याचाच आहे. गोशाळेचा दर्जा शेतकऱ्यांच्या गोठ्यालाच दिला पाहिजे असे मत माजी मंत्री, आमदार सदाभाऊ खोत यांनी व्यक्त केले..सांगोला येथे तहसील कार्यालयावर गोवंश हत्या व गोरक्षका विरोधात शेतकरी, व्यापारी, पशुपालक कृती समितीचा मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चाचे नेतृत्व करण्यासाठी आलेले आमदार सदाभाऊ खोत पत्रकारांशी बोलत होते.ते पुढे म्हणाले, 'राज्यात गायी, जर्शी, होस्टन, अशा दुधाळ जाती अशी एक कोटी १५ लाख, म्हैशीची संख्या ४४ लाख, शेळ्या ९० लाख, मेंढींची संख्या २८ ला असे एकूण दोन कोटी ८५ लाख पशुधन आहे. राज्यात दररोज अडीच कोटी लिटर दूध तयार होते. हे सर्व शेतकरी काबाड कष्टाने जगवितो..देशी गाईला शेतकरी कधीच बाजारात विकायला आणत नाही; मात्र दुधाळ जनावरे विक्रीस नेताना शेतकऱ्यांना अडवले जाते. तथाकथित गोरक्षक शेतकऱ्यांची गाडी अडवून त्यांची लूट करत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांच्या गाई-म्हशींचा बाजारभाव कोसळला आहे. शेतकऱ्यांच्या जनावरांचे बाजार बंद करण्याचा डाव आम्ही चालू देणार नाही.''देशी गाई-म्हशींचे जतन करणारे खरे गोरक्षक शेतकरीच आहेत. शहरातील लोकांनी शेतकऱ्याला गाईवर प्रेम कसे करावे, हे शिकवू नये. आता गावोगावी शेतकऱ्यांची ‘गोपालक सेना’ उभी राहणार आहे. जनावरांच्या विक्रीत कोणीही अडथळा आणल्यास शेतकरी रस्त्यावर उतरेल,' असा इशाराही आमदार सदखभाऊ खोत यांनी दिला..मोर्चातील प्रमुख मागण्या -- कायदा हातात घेणाऱ्या तथाकथित गोरक्षकांवर कडक कारवाई व्हावी- पोलीसांनी कायद्याच्या गैरवापर करून खोटे गुन्हे दाखल करू नयेत.- गोवंश हत्या बंदी कायद्यात सुधारणा करून एच, एफ आणि होमिजीनाईजड पाशात्य व संकरीत बैल यांना कत्तलीची परवानगी देण्यात यावी- गोरक्षण छावण्यातील जनावरांची आकडेवारी जाहीर करून गैरव्यवहारांवर कारवाई व्हावी.- जनावरांची कायदेशीर खरेदी-विक्री व वाहतुक पुर्ववत सुरू ठेवण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शन सुचना द्याव्यात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.