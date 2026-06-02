Mangalwedha News : माण नदीत पाणी सोडण्यासाठी शेतकऱ्यांचा रास्ता रोखो; पाणी मागणाऱ्या शेतकऱ्यावरच गुन्हा दाखल

मंगळवेढा - उजनी कालव्यातील पाणी माण नदीपात्रात सोडण्यास उजनी प्रशासनाने दुर्लक्ष करून शेती पिकाचे नुकसान केल्याप्रकरणी संतप्त झालेल्या माण नदीकाठच्या 16 गावातील शेतकऱ्यांनी आज पंढरपूर विजयपूर महामार्गावर मल्लेवाडी जवळ रास्ता रोको आंदोलन करून दोन तास वाहतूक विस्कळीत झाली. जळणाऱ्या पिकासाठी पाणी मागणाय्रा शेतकऱ्यावरच प्रशासनाने गुन्हा दाखल केला..गतवर्षी उजनी धरण पूर्ण भरून देखील शेतकऱ्यांच्या शेती पिकाला पाणी देण्याचे नियोजन करण्यात आले नाही. कधी नदीकाठला पाणी सोडण्यास विलंब होतो तर कधी कालव्यातून अशातच माण नदीपत्रात पाणी सोडण्यासाठी दुर्लक्ष केल्यामुळे पिके जळत चालली. पिके जतन करण्यासाठी नदीत पाणी सोडण्याची मागणी उजनी कालव्यातून माण नदीपात्रात सोडण्याची मागणी माण संघर्ष समितीच्या वतीने मे महिन्यात निवेदन देत केली होती..पाणी सोडण्यास दिरंगाई करून शेती पिकाचे नुकसान केल्यास 2 जून रोजी रस्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशारा देखील या निवेदनात दिला होता. परंतु उजनी कालवा क्रमांक 52 च्या अधिकाऱ्याने शेतकऱ्याच्या मागणीकडे सोयीस्करित्या दुर्लक्ष करत सध्या वाढत्या तापमानात पिके जळून जाण्याकडे अधिक लक्ष दिल्यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी आज अखेर रस्त्यावर येण्याचा निर्णय घेतला सकाळी 9.30 वाजता रस्त्यावर आले..यावेळी उजनीचे अधिकारी कोणीच फरकले नसल्यामुळे सुमारे तीन तास हे आंदोलन चालले. यामुळे पंढरपूर व विजयपूर कडे जाणारी वाहने तीन तास अडकून पडले. शेतकऱ्यांच्या भावना शेतकऱ्याचा तीव्र संताप वाढत चालला शेवटी साडेबारा वाजता या अधिकाऱ्यांनी पाणी सोडण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले व आज रात्री त्यानंतर पाणी सोडण्याचा विसर्ग देखील वाढवण्यात आल्याचे शेतकरी संघटनेचे सिद्धेश्वर हेंबाडे यांनी सांगितले..शेतकऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्याची दुसरी वेळ यापूर्वी मरवडे येथे शेतीच्या पाण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्याला गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर आज पंढरपूर ते विजापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील मल्लेवाडी येथे रास्तारोको आंदोलन करुन रोडवर वाहने लावून येणार्या जाणार्या वाहनांची अडवणूक करुन जिल्हाधिकारी यांच्या जमावबंदी आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी संजय पवार (घरनिकी), दिपक जाधव (सिध्देवाड), बबन रोकडे (मुढवी), विवेक चौगुले (मल्लेवाडी), सिध्देश्वर मोरे, लक्ष्मण मोरे, सिध्देश्वर हेंबाडे (ढवळस), मारुती मस्के, आदिनाथ शिंदे (शिरगाव) यांच्यासह दहा ते पंधरा अज्ञात लोकाविरुध्द मंगळवेढा पोलीसात गुन्हा दाखल झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.