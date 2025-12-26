College Student Accident: जिवलग मैत्रिणी रोजचा गाडीवरचा प्रवास, पण आजचा दिवस असा येईल वाटलं नव्हतं... भीषण अपघातात दोघींनाही मृत्यूने गाठले

Mohol Accident News: जिवलग मैत्रिणींचा रोजचा दुचाकीवर कॉलेजचा प्रवास आज दुर्देवी बनला. टेम्पोच्या धडकेने झालेल्या भीषण अपघातात कु. प्रज्ञा धनाजी कोकाटे (इ. ११ वी, तांबोळे) जागीच ठार झाली तर तिची मैत्रीण कु. स्नेहल काशिनाथ वाघमोडे (इ. १२ वी, राष्ट्रमाता इंदिरा कन्या विद्यालय) उपचारदारम्यान मृत्यू झाला. .माहितीनुसार, सकाळी प्रज्ञा स्वतःच्या दुचाकीवर नेताजी कॉलेजकडे जात होती. तिच्यासोबत स्नेहलही होती. नजिक पिंपरी हद्दीत मोहोळहून कुरुळकडे जात असलेल्या आयशर टेम्पोने (क्र. MH BE P 0019) समोरासमोर जोरदार धडक दिली. .Mahindra Skill Training Scheme: अनुभव नाही? हरकत नाही! महिंद्रा अँड महिंद्रा तरुणांसाठी घेऊन आले आहे अप्रेंटिसशिप व कौशल्य प्रशिक्षण योजना; ‘असा’ करा अर्ज.यामुळे प्रज्ञा जागीच ठार झाली, तर स्नेहल गंभीर जखमी होती. तिला तातडीने सोलापूर येथील रुग्णालयात हलवण्यात आले होते मात्र उपचारदारम्यान तिचा मृत्यू झाला..प्रज्ञा हुशार, कष्टाळू आणि मैत्रिणींच्या संघटनेत अग्रेसर होती. या दोघींच्याही अपघाती मृत्यूने परिसरात हळहळ पसरली आहे. .Morning Skincare Routine Tips: सकाळी सगळ्यात आधी चेहऱ्यावर सनस्क्रीन लावायचं की मॉइश्चरायझर? जाणून घ्या स्किनकेअर रूटीन टिप्स.स्थानिक नागरिक आणि कुटुंबीय शोकात आहेत. घटनेची नोंद पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.