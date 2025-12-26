सोलापूर

College Student Accident: जिवलग मैत्रिणी रोजचा गाडीवरचा प्रवास, पण आजचा दिवस असा येईल वाटलं नव्हतं... भीषण अपघातात दोघींनाही मृत्यूने गाठले

Mohol Accident News: मोहळ तालुक्यातील नजिक पिंपरी हद्दीत एक भीषण अपघात झाला असून भरधाव आयशर टेम्पोने दुचाकी ला धडक दिली. यात अपघातात विद्यार्थिनी प्रज्ञा धनाजी कोकाटे आणि तिची मैत्रीण स्नेहल वाघमोडेचाही मृत्यू झाला. कॉलेजला जाताना हा अपघात घडला
Mohol Accident News

Mohol Accident News

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Mohol Accident News: जिवलग मैत्रिणींचा रोजचा दुचाकीवर कॉलेजचा प्रवास आज दुर्देवी बनला. टेम्पोच्या धडकेने झालेल्या भीषण अपघातात कु. प्रज्ञा धनाजी कोकाटे (इ. ११ वी, तांबोळे) जागीच ठार झाली तर तिची मैत्रीण कु. स्नेहल काशिनाथ वाघमोडे (इ. १२ वी, राष्ट्रमाता इंदिरा कन्या विद्यालय) उपचारदारम्यान मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
accident
accident death
solapur city
accident case
Accident Death News
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com