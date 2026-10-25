सोलापूर

Solapur Crime: मेहुणीला शिक्षणासाठी घरी आणलं, पत्नी असताना तिच्यासोबत लग्न केलं अन्...; सासऱ्याने घडवला रक्तरंजित थरार

Solapur Crime News: सोलापूरमध्ये सासऱ्याकडून जावयाची हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
Solapur Crime

Solapur Crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : मंगळवेढा तालुक्यातील एका कौटुंबिक वादाला हिंसक वळण लागून किसन गडहिरे यांचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. पत्नीच्या धाकट्या बहिणीशी विवाह केल्याच्या कारणावरून निर्माण झालेल्या वादातून हा प्रकार घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

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