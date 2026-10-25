Solapur Crime: मेहुणीला शिक्षणासाठी घरी आणलं, पत्नी असताना तिच्यासोबत लग्न केलं अन्...; सासऱ्याने घडवला रक्तरंजित थरार

सोलापूर : मंगळवेढा तालुक्यातील एका कौटुंबिक वादाला हिंसक वळण लागून किसन गडहिरे यांचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. पत्नीच्या धाकट्या बहिणीशी विवाह केल्याच्या कारणावरून निर्माण झालेल्या वादातून हा प्रकार घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, किसन गडहिरे यांनी विवाहानंतर पत्नीच्या लहान बहिणीला उच्च शिक्षणासाठी आपल्या घरी आणले होते. त्यानंतर दोघांच्या विवाहाचा विषय पुढे आल्याने कुटुंबात तणाव निर्माण झाला. या विवाहाला पहिली पत्नी, सासरे अतुल कसबे आणि अन्य नातेवाइकांनी विरोध केल्याचे सांगितले जात आहे..Mumbai Accident: चांदिवलीत अपघाताचा थरार! मद्यधुंद महिलेनं चौघांना उडवलं, भरधाव वेगात कार नेत २ दुचाकींना धडक दिली अन्... .या वादातून दोन्ही बाजूंमध्ये संघर्ष वाढला. यादरम्यान किसन यांनी सासरे अतुल कसबे आणि मेहुण्यावर तलवारीने हल्ला केल्याचा आरोप आहे. मेहुण्याचा पाठलाग सुरू असताना परिस्थिती अधिक चिघळली. याचवेळी संतप्त झालेल्या अतुल कसबे यांनी किसन यांच्या डोक्यात दगड मारल्याचे आणि त्यांच्यावर तलवारीने वार केल्याचे वृत्त आहे. या हल्ल्यात किसन यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला..कौटुंबिक नातेसंबंधांमधील वादातून घडलेल्या या घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी प्रकरणाची दखल घेतली. याप्रकरणी मंगळवेढा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, नेमका घटनाक्रम, हल्ल्यामागील कारणे आणि संबंधितांची भूमिका यांचा पोलीस तपास करत आहेत..Mumbai Pollution: मुंबईला प्रदूषणाचा विळखा! समुद्री वाऱ्याचा वेग मंदावल्याचा परिणाम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.