Mohol News : शेतकरी महिलेचा उष्माघाताने मृत्यू; मोहोळ तालुक्यातील गेल्या पंधरा दिवसातील हा दुसरा मृत्यू

मोहोळ - पापरी, ता. मोहोळ येथील महिला शेतकरी शोभा बाबुराव डोंगरे (वय-35) यांचा उष्माघाताने मृत्यू झाल्याची घटना रविवार ता. 10 रोजी दुपारी घडली. उष्माघाताचा मोहोळ तालुक्यातील गेल्या पंधरा दिवसातील हा दुसरा मृत्यू आहे. या संदर्भात मृत शोभा यांच्या कुटुंबिया कडून मिळालेल्या माहिती नुसार, डोंगरे कुटुंबीयां कडे शेत जमीन आहे. त्यांनी शेतात गुलछडी या फुलाची लागवड केली आहे. सकाळी लवकर शेतात जाऊन गुलछडी दुपार पर्यंत तोडून ती व्यापाऱ्याला द्यावयाची अशी पद्धत सध्या पापरी आणि परिसरातील शेतकऱ्यात प्रचलित आहे..त्याच पार्श्वभूमीवर शोभा डोंगरे या गुलछडीची फुले तोडण्यासाठी शेतात गेल्या होत्या. त्यांनी दुपारी दिड वाजे पर्यंत फुले तोडली. दरम्यान त्याच वेळी शोभा यांचे पती बाबुराव डोंगरे शेतात आले. त्यांनी शेतात जाताना पिण्यासाठी पाणी नेले होते. घशाला कोरड पडल्याने त्यातील काही पाणी शोभा या प्यायल्या. त्यावेळी कडक ऊन होते.दरम्यान पाणी पिल्यावर शोभा यांना थोड्या वेळात अस्वस्थ वाटू लागले. त्यांनी पती बाबुराव यांनाही घटना सांगितली. बाबुराव यांनी शोभा यांना तातडीने पेनुर येथील एका खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी नेले. डॉक्टरांनी शोभाची शारीरिक परिस्थिती पाहून सुसज्ज रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला दिला. रुग्णालयात गेल्यानंतर तपासुन उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. गेल्या 16 एप्रिल रोजी अशाच प्रकारचा मृत्यू खवणी ता मोहोळ येथील शेतकरी रमाकांत भोसले यांचा झाला होता ही दुसरी घटना आहे..प्रतिक्रिया -मी भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय करतो. दुपारी मी घरी आल्यावर शेतात गेलो. त्यावेळी पत्नी शोभा ही फुले तोडत होती. तिने पिण्यास पाणी मागितले. पाणी पिल्यानंतर तिला थोड्या वेळात अस्वस्थ वाटू लागले. तिला रुग्णालयात उपचारासाठी नेले, मात्र उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले.बाबूराव डोंगरे, मृत शोभाचे पतीअचानक अशा प्रकारे रुग्णाची प्रकृती खालावणे हा उष्माघात चा स्ट्रोक असतो. प्रत्येकाने आपल्या प्रकृतीची काळजी घेणे अत्यंत गरजेचे आहे, उन्हात काम करणे टाळावे.- डॉ अरुण पाथरूटकर, तालुका वैद्यकीय अधिकारी मोहोळ.शोभा डोंगरे यांना उपचारासाठी माझ्या रुग्णालयात आणले होते. मात्र त्यांची शारीरिक परिस्थिती पाहून त्यांना अधिक उपचारासाठी सुसज्ज रुग्णालयात दाखल करण्याचा सल्ला दिला.- डॉ. पंडित माळीसुरक्षेसाठी जरी शासनाच्या गाईडलाईन असल्या तरी, शेतकऱ्याला काही कामे उन्हात करणे अनिवार्य आहे. अन्यथा शेतीची कामे ठप्प होतील. अशा घटना म्हणजे शेतकरी अपघातच आहे. अशा घटनांचा स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत समावेश करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी आम्ही शासन दरबारी प्रयत्न करणार आहोत.- संजीव खिलारे, भाजपा गटनेता पंचायत समिती मोहोळ.