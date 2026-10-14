Mohol Crime : मोहोळ येथे चार लाख चौसष्ट हजाराची सुगंधी तंबाखु जप्त, स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई

मोहोळ - मांडवे वस्ती (मोहोळ) येथे 4 लाख 64 हजाराचा विना लेबल सुगंधी तंबाखूचा साठा मिळून आल्याप्रकरणी एका जणावर मोहोळ पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा प्रकार ता 13 ऑक्टोबर रोजी रात्री 11 वाजता निदर्शनास आला. या प्रकरणी ता. 14 रोजी मोहोळ पोलीसात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सुधाकर प्रभु मांडवे रा. मांडवे वस्ती, मोहोळ असे गुन्हा दाखल झालेल्याचे नाव आहे..या संदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, सोलापूर येथील स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विशाल मुळे यांना गोपनीय बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की, मोहोळ येथील सुधाकर मांडवे यांच्या मालकीच्या गाळ्यात प्रतिबंधित अन्नपदार्थाची साठवण केली आहे..बातमीची खातर जमा करण्यासाठी सोलापूर येथील अन्नसुरक्षा अधिकारी अशोक यमनप्पा इलागेर, यांच्यासह सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मुळे, पोलीस हेडकॉन्स्टेबल पाटील, श्री. पर्वते, पोलीस नाईक पवार, पोलीस शिपाई राठोड, श्री. जगताप, श्री. खलाटे, श्री. थोरात, श्री. घाडगे यांच्या पथकाने मांडवे यांच्या गाळ्याची तपासणी केली असता त्या ठिकाणी विना लेबल सुगंधित तंबाखूची 2 लाख 40 हजार रुपयाची 5 पोती एकूण 600 पाकिटे, तसेच गुडकु सुगंधित तंबाखूची 2 लाख 24 हजार रुपयाची 7 पोती एकूण 560 नग असा एकूण 4 लाख 64 हजार रुपयांचा मुद्धेमाल विक्री करण्याच्या हेतूने साठवून ठेवल्याचे निदर्शनास आले..या प्रकरणी अन्नसुरक्षा अधिकारी अशोक इलागेर सोलापूर यांनी मोहोळ पोलिसात फिर्याद दिली असून, अधिक तपास पोलीस उपनिरीक्षक नवनाथ पाटील करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.