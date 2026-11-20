सोलापूर : राज्यात मुलींवरील अत्याचार व हल्ले वाढले आहेत. त्यामुळे शाळा, महाविद्यालयातील मुलींना शारीरिकदृष्ट्या सक्षम करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व मुलींना कराटेचे तीन महिने प्रशिक्षण द्यावे, असे आदेश विद्यापीठाच्या क्रीडा व शारीरिक शिक्षण विभागाच्या संचालकांनी काढले आहेत..पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठात १२ संकुल आहेत. याशिवाय विद्यापीठाशी संलग्नित ११५ उच्च महाविद्यालये आहेत. या सर्व ठिकाणी सुमारे ३० हजार मुली शिक्षण घेत आहेत. या सर्व मुलींना तीन महिन्यांच्या कराटे प्रशिक्षणातून शारीरिकदृष्ट्या सक्षम बनवले जाणार आहे. मुलींवर हल्ला होत असल्यास किंवा कोणी अत्याचाराचा प्रयत्न करीत असल्यास त्यांनी स्वत:चे संरक्षण कसे करायचे, याबद्दल त्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. कराटे प्रशिक्षणासाठी मुलींना एक रूपयाही शुल्क द्यावा लागणार नाही. महाविद्यालयांनी सर्व मुलींना मोफत कराटे प्रशिक्षण द्यायचे आहे, असेही आदेशात नमूद आहे..सत्र परीक्षेनंतर सुरू करा कराटे प्रशिक्षणमुलींवरील वाढते अत्याचार, त्यांच्यावरील हल्ले, या पार्श्वभूमीवर मुलींना शारीरिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी त्यांना ३ महिन्यांचे कराटे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. आता पहिली सत्र परीक्षा संपल्यानंतर विद्यापीठाशी संलग्नित सर्व महाविद्यालये व विद्यापीठातील संकुलांमधील मुलींना कराटे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यासंबंधीचे आदेश संकुलप्रमुख व सर्व प्राचार्यांना दिले आहेत. - डॉ. अतुल लकडे, संचालक, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठप्रशिक्षणाच्या फोटोसह द्यावा लागणार अहवालराज्यातील सर्व शाळा, विद्यापीठ आणि उच्च व तंत्रशिक्षण संस्थांमधील मुलींना तीन महिन्यांचा कराटे प्रशिक्षण कार्यक्रम तात्काळ आयोजित करावा. या प्रशिक्षणाच्या कार्यवाहीचा अहवाल फोटोसहित विद्यापीठातील क्रीडा विभागाला द्यावा. जेणेकरून त्याचा अहवाल उच्च शिक्षण संचालनालयास पाठवता येईल, असे आदेश विद्यापीठाचे क्रीडा व शारीरिक शिक्षण विभागाचे संचालक तथा विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव डॉ. लकडे यांनी काढले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.