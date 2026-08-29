Solapur News : शेतातील राबणूक ते खाकी वर्दीचा मान! लऊळच्या शेतकरीपुत्र प्रीतम लोकरेची SRPF मध्ये निवड

लऊळ (सोलापूर) - घरात स्पर्धा परीक्षेचा वा नोकरशाहीचा कोणताही वारसा नसताना, शेतात घाम गाळत जिद्दीच्या बळावर लऊळ (ता. माढा) येथील शेतकरी कुटुंबातील तरुण प्रीतम आजिनाथ लोकरे याने महाराष्ट्र पोलीस शिपाई पदाला गवसणी घातली आहे. राज्य राखीव पोलीस बल (SRPF) गट क्रमांक २०, वरणगाव (जि. जळगाव) येथे त्याची निवड झाली असून, २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या निकालात त्याने हे उज्ज्वल यश संपादन केले..अत्यंत प्रतिकूल कौटुंबिक आणि आर्थिक परिस्थितीशी दोन हात करत प्रीतमने हे यश खेचून आणले आहे. घरची शेती सांभाळत, दिवसभर शेतातील मशागतीची कामे पूर्ण करून तो रात्रीचा वेळ अभ्यासासाठी देत असे. यापूर्वीच्या भरती प्रक्रियांमध्ये अगदी थोड्या गुणांच्या फरकाने त्याला वारंवार अपयशाला सामोरे जावे लागले होते. मात्र, खचून न जाता त्याने स्वतःमधील त्रुटींवर काम केले आणि मैदानी सरावासह लेखी परीक्षेची कसून तयारी सुरू ठेवली..इतरांना घडवले आणि स्वतःही ध्येय गाठले प्रीतमच्या यशाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, तो स्वतः सराव करत असतानाच गावातील इतर गरजू तरुणांचाही मैदानी सराव घेत होता. त्याच्या मार्गदर्शनाखाली सराव करणारे अनेक मित्र आधी विविध दलांत भरती झाले; मात्र मित्रांच्या यशात आनंद मानत त्याने स्वतःचा आत्मविश्वास ढळू दिला नाही. अखेर त्याच्या सातत्यपूर्ण चिकाटीला फळ मिळाले असून, एका शेतकरी पुत्राने खाकी वर्दी परिधान करण्याचे स्वप्न पूर्ण केले आहे..प्रीतमच्या या यशाबद्दल लऊळ ग्रामस्थ, नातेवाईक आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांकडून त्याचे सर्वत्र कौतुक व अभिनंदन होत आहे. मित्र परिवारने गावातून मिरवणूक काढून आनंद व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.