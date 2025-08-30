सोलापूर

Ganeshotsav : सोलापूर जिल्ह्यात गणेश मिरवणुकीत डि.जे. व लेझर लाईटवर बंदीचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

यंदाच्या मिरवणुकी दरम्यान लोप पावत चाललेली पारंपारिक वाद्ये आता मिरवणुकीसाठी आणावी लागणार आहेत.
हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा - गणेशोत्सव दरम्यान आयोजित मिरवणुकीसाठी डि.जे. व लेझर लाईट वापरावर जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी बंदीचे आदेश पारित केल्याची माहिती तहसीलदार मदन जाधव यांनी दिली.त्यामुळे मोकळ्या वातावरणात पारंपारिक वाद्यासह मिरवणूका काढाव्या लागणार आहे.

