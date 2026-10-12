सोलापूर

Gas Cylinder Blast : गॅस स्फोटाने लातूरचे 10 कुटुंब उघड्यावर

मंगळवेढा उमदी रस्त्यावरील बंद ढाब्यामध्ये वास्तव्यास असलेल्या लातूर जिल्ह्यातील कामगारांच्या वस्तीतील गॅस स्फोटाने पत्रे उडून गेले.
gas cylinder blast in mangalwedha

gas cylinder blast in mangalwedha

sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा - मंगळवेढा उमदी रस्त्यावरील बंद ढाब्यामध्ये वास्तव्यास असलेल्या लातूर जिल्ह्यातील कामगारांच्या वस्तीतील गॅस स्फोटाने पत्रे उडून गेले. संसारोयोगी साहित्याची नुकसान झाले असून सुदेवाने जीवित हानी झाली नसली तरी स्फोटाचे कारण समजू शकले नाही. अगोदर जगण्यासाठी सुरू असलेल्या संघर्ष आणखीन तीव्र झाला.

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