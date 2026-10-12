Gas Cylinder Blast : गॅस स्फोटाने लातूरचे 10 कुटुंब उघड्यावर

मंगळवेढा - मंगळवेढा उमदी रस्त्यावरील बंद ढाब्यामध्ये वास्तव्यास असलेल्या लातूर जिल्ह्यातील कामगारांच्या वस्तीतील गॅस स्फोटाने पत्रे उडून गेले. संसारोयोगी साहित्याची नुकसान झाले असून सुदेवाने जीवित हानी झाली नसली तरी स्फोटाचे कारण समजू शकले नाही. अगोदर जगण्यासाठी सुरू असलेल्या संघर्ष आणखीन तीव्र झाला..याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, सोलापूर व सांगली जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या तालुक्याच्या दक्षिण भागातील सोड्डी परिसरातील द्राक्ष बागाची छाटणी करण्यासाठी लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील निलंगा येथील 10 कुटुंबे या परिसरात गेल्या 15 वर्षांपासून रोजगार मिळेल त्या ठिकाणी वास्तव्यास आहे..सोड्डी परिसरात मजुरीचे कामासाठी आल्यावर निवासाची सोय म्हणून एका बंद असलेल्या ढाब्यात करण्यात आली. आज दुपारी हे कामगार छाटणीच्या येथील माजी सरपंचाच्या शेतात कामानिमित्ताने गेले असताना अचानक या गॅसचा स्फोट झाला यामध्ये जवळपास सहा सिलेंडर असल्यामुळे सहा वेळा मोठा आवाज आला. त्यामुळे परिसरातील असलेले नागरिक घाबरून गेले..आगीचे लोट पाहतात शाळेतील काही कर्मचारी मतीसाठी जात असताना अचानक पुन्हा स्फोटाचा आवाज आल्याने त्याने देखील दूरवर थांबणे पसंत केले. शिवाय यास्फोटाची कल्पना मंगळवेढा येथील अग्निशामक दलात दिल्यानंतर उशिरा अग्निशामक दलाने आग आटोक्यात आणली मात्र या स्फोटांच्या ठिकाणापासून काही अंतरावर माध्यमिक शाळा आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेतेचा प्रश्न समोर आला..या घटनेमुळे सध्या या मजूर कुटुंबाचे संपूर्ण साहित्य या स्फोटात नष्ट झाले असून, त्याचबरोबर चार दुचाकी देखील या आगीच्या बक्षस्थानी पडल्या आहेत. त्यामधील दोन जुचाकी या गेल्या काही महिन्यात नवीन घेतल्या होत्या. अगोदर पोटाची खळगी भागवण्यासाठी गेली पंधरा वर्षे पासून घर घर सोडावे लागले. तो संघर्ष संपण्यापूर्वी पुन्हा आजपासून पुन्हा पोटासाठी पुन्हा संघर्ष करण्याची वेळ आली. दरम्यान घटनास्थळी तलाठी ग्रामसेवक व तहसीलदार यांनी भेट दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.