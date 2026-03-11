सोलापूर

Gas Cylinder Protest: सोलापुरात गॅस सिलिंडरची ‘अंत्ययात्रा’; तिरडीवर ठेवून आंदोलन, महिलेच्या बोंबेमुळे व्हिडिओ तुफान व्हायरल!

Sandip Kapde
सोलापूर : गॅस सिलिंडर दरवाढ आणि टंचाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाला विरोध करत सोलापूर जिल्ह्यात काँग्रेस पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. देशभरात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्याने घरगुती गॅस मिळण्यात अडचणी वाढल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर महागाईच्या थैमानाने सामान्य जनतेच्या जीवनावर झालेल्या परिणामाची जाणीव करून देण्यासाठी काँग्रेसने एक अनोखा आणि प्रभावी आंदोलन केले.

