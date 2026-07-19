Akkalkot Road Crisis: सात दशकांपासून डांबरीकरणाविना घुंगरेगाव–गुरववस्ती–पानमंगरूळ रस्ता; पावसाळ्यात विद्यार्थ्यांसह ग्रामस्थांचे हाल, तातडीने कामाची मागणी

अक्कलकोट : अक्कलकोट तालुक्यातील घुंगरेगाव ते पानमंगरूळ हा सुमारे ६.५ किलोमीटरचा महत्त्वाचा संपर्क रस्ता असून, घुंगरेगाव ते गुरववस्ती दरम्यानचा सुमारे तीन किलोमीटरचा भाग आजही डांबरीकरणाविना आहे. तालुका व जिल्हा मुख्यालयाशी जोडणारा हा मार्ग पावसाळ्यात चिखलमय होत असल्याने वाहतूक विस्कळीत होत असून विद्यार्थी व ग्रामस्थांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे या रस्त्याचे तातडीने खडीकरण व डांबरीकरण करण्याची मागणी होत आहे.ग्रामस्थ संतोष गुरव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पानमंगरूळ ते गुरववस्ती या सुमारे ३.५ किलोमीटर रस्त्याचे डांबरीकरण झाले आहे. मात्र गुरववस्ती ते घुंगरेगाव हा तीन किलोमीटरचा भाग अद्याप कच्चाच असून खडीकरणही झालेले नाही. त्यामुळे अल्प पावसातही रस्ता चिखलमय होऊन वाहतुकीस अडथळे निर्माण होतात..घुंगरेगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेत इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंत सुमारे ५० ते ५५ विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यापैकी सुमारे ३० विद्यार्थी गुरववस्ती परिसरातून या मार्गाने ये-जा करतात. पावसाळ्यात चिखलामुळे लहान विद्यार्थ्यांना शाळेत पोहोचणे कठीण होत असून अनेकांची शाळा बुडत असल्याचे चित्र आहे.अक्कलकोट तालुक्यात विविध रस्त्यांची कामे सुरू असताना अनेक वेळा आणी सर्व त्या पर्यायाने प्रयत्न करूनही घुंगरेगाव–पानमंगरूळ मार्गाकडे दुर्लक्ष झाल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. पानमंगरूळ, तडवळ परिसर तसेच अक्कलकोट व सोलापूरकडे जाणाऱ्या नागरिकांसाठी हा महत्त्वाचा मार्ग असल्याने त्याचे काम प्राधान्याने हाती घेण्याची मागणी होत आहे.आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष देऊन घुंगरेगाव ते गुरववस्ती या तीन किलोमीटर रस्त्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी सरपंच बसवराज गेनबा गुरव, उपसरपंच सचिन बसरगी, सौ. अनुसया मल्लिकार्जुन गुरव, विठ्ठल गुरव, भरत पवार, श्रीशैल बिराजदार, पांडुरंग बिराजदार, श्रीधर गुरव, विठ्ठल बिराजदार, इरसंगप्पा गुरव व प्रकाश गुरव यांनी ग्रामस्थांच्या वतीने केली आहे.."घुंगरेगाव–गुरववस्ती मार्गे पानमंगरूळ हा रस्ता स्वातंत्र्यानंतरही दुर्लक्षित राहिला आहे. अनेकदा पाठपुरावा करूनही कामाला मंजुरी मिळालेली नाही. अक्कलकोट तालुक्यातील सर्वाधिक दुर्लक्षित रस्त्यांपैकी हा एक रस्ता असून तो लवकरात लवकर मंजूर होऊन पूर्ण व्हावा, हीच अपेक्षा आहे."— संतोष गुरव, नागरिक, घुंगरेगाव (गुरववस्ती).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.