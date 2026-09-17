सोलापूर

Molasses Supply Fraud Case: गोकुळ’चे तिघे ताब्यात, चेन्नईला नेले; मोलॅसिस व्यवहारातून कंपनीची फसवणूक केल्याचा आरोप

१५ कोटींच्या मोलॅसिस घोटाळ्याप्रकरणी गोकुळ शुगर कारखान्याचे तिघे चेन्नई पोलिसांच्या ताब्यात; करारानुसार माल न पुरवठ्याचा आरोप
Molasses Supply Fraud Case

Molasses Supply Fraud Case

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर, : धोत्री (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील गोकुळ शुगर कारखान्यातील बी-हेवी मोलॅसिस (मळी) आणि सी-मोलॅसिस चेन्नई येथील कंपनीला पुरवठा करण्याच्या व्यवहारात फसवणूक केल्याप्रकरणी कारखान्याच्या तिघा संबंधितांना चेन्नई पोलिसांनी सोमवारी रात्री ताब्यात घेऊन चेन्नईला नेले.

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